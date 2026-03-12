Ravello. Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

Sulle note della Fanfara del 10mo Reggimento Carabinieri Campania e con l’omaggio del picchetto d’onore, si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della caserma dell’Arma in via San Cosma, a Ravello.

“La presenza di tanti cittadini e degli alunni del nostro istituto comprensivo testimonia il profondo legame esistente tra la popolazione e i carabinieri – ha dichiarato il sindaco Paolo Vuilleumier nel suo discorso – A Ravello questo rapporto fa parte della nostra storia: una presenza documentata dal 1864 e che accompagna la comunità ravellese da oltre un secolo e mezzo”.

Il primo cittadino ha quindi ricordato come la Benemerita abbia accompagnato momenti importanti della storia locale. Nel 1932, in occasione di un concerto a Villa Rufolo, quarantacinque militari furono impiegati per garantire la sicurezza di Maria José, principessa di Piemonte e futura regina del Belgio. In tempi più recenti, la Benemerita è stata protagonista anche in occasione dell’inaugurazione dell’auditorium Oscar Niemeyer, accompagnata dal concerto della Fanfara dei Carabinieri. Senza dimenticare una pagina di grande valore storico: nel 1944 furono proprio i carabinieri a presidiare l’ingresso di Villa Episcopio, dove prese forma uno dei passaggi più importanti della storia del nostro Paese con la nascita del primo governo di unità nazionale, premessa del percorso che avrebbe portato alla nascita della Repubblica italiana.

“Oggi Ravello rinnova il proprio legame con l’Arma e con i valori che essa rappresenta: legalità, sicurezza, vicinanza ai cittadini e servizio allo Stato e alla comunità – ha aggiunto il sindaco Vuilleumier – Vorrei inoltre rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che, in un percorso lungo e spesso accidentato di oltre quarant’anni, hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo Alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni alla guida del paese e che, in diversa misura, hanno lavorato per arrivare a questo risultato. In particolare al mio gruppo politico, Insieme per Ravello, che più di ogni altra compagine ha perseguito con determinazione questo obiettivo”.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Scala, Ivana Bottone, insieme ad altri primi cittadini della costiera amalfitana, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il generale di corpo d’armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale dei carabinieri Ogaden, il generale di divisione Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri Campania, il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, il capitano Alessandro Bonsignore, comandante della compagnia dei carabinieri di Amalfi, monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo dell’arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni e don Carlo Lamelza, capo servizio assistenza spirituale della Legione Carabinieri Campania.