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Moglie dell’ex sindaco: “Complimenti a De Luca per la rivoluzione”

  • Giugno 2, 2026
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Moglie dell’ex sindaco: “Complimenti a De Luca per la rivoluzione”

Complimenti per la nuova “rivoluzione” al Comune, veramente un salto di qualità, una visione, innovazione e sguardo lungo, facce nuove soprattutto e impegni nuovi. Ottimo, felici finalmente per questo cambiamento!

 

Grazie al nuovo sindaco ne avevamo veramente bisogno, una vera impronta di discontinuità“.

E’ quanto ha scritto, sarcasticamente, sui social Giovanna Doria, moglie dell’ex sindaco dimissionario Vincenzo Napoli, nel commentare la nuova/vecchia giunta comunale di Salerno varata dal neo primo cittadino Vincenzo De Luca.

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