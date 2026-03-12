Caso Vassallo, Riesame si riserva su Cagnazzo

Non arriverà oggi la decisione del Tribunale del Riesame di Salerno sull’esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, accusato di concorso nell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.

Al termine dell’udienza odierna il collegio si è infatti riservato la decisione senza indicare una data per il deposito dell’ordinanza.

Il nodo dei filmati di Acciaroli

Durante la discussione hanno avuto un peso rilevante i rilievi della Corte di Cassazione che, lo scorso 29 gennaio, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva disposto la scarcerazione di Cagnazzo per il venir meno delle esigenze cautelari. Secondo la Cassazione resterebbero invece elementi indiziari sul presunto depistaggio attribuito al colonnello per sviare le indagini sull’omicidio.

Al centro del confronto tra accusa e difesa vi sono i filmati della telecamera di sorveglianza nella piazzetta di Acciaroli, frazione di Pollica. I giudici dovranno stabilire se la loro acquisizione sia riconducibile a un accordo preventivo finalizzato all’inquinamento delle indagini oppure a un comportamento non indicativo di un rafforzamento del proposito criminoso altrui.

Le prossime scadenze processuali

Dalla decisione del Riesame dipenderà anche l’andamento del procedimento, che potrebbe non arrivare alla fase dibattimentale. La Cassazione, infatti, ha definito “reticente, inattendibile e contraddittorio” il pentito Romolo Ridosso in relazione ai 19 interrogatori resi ai magistrati, nei quali avrebbe cambiato versione sul presunto movente legato a traffici di droga scoperti da Vassallo.

Intanto restano fissate due date chiave: il 27 marzo, quando il gup Giuseppe Rossi dovrà decidere sull’eventuale rinvio a giudizio dei quattro imputati, e il 24 aprile, nuova data della prima udienza del processo a carico di Ridosso, rinviata proprio in attesa della decisione del Riesame.