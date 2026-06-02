80° Anniversario della Festa della Repubblica a Sarno

Questa mattina, in Piazza IV Novembre, Sarno ha celebrato l’80° anniversario della Festa della Repubblica con una cerimonia istituzionale dedicata alla nascita della Repubblica e ai valori della Costituzione.

Accanto al Sindaco Francesco Squillante e all’Amministrazione Comunale, hanno partecipato le rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, delle Guardie Agroforestali, delle Associazioni “Combattenti e Reduci” e “Mutilati e Invalidi di Guerra”, dell’ANPI, dei volontari della Croce Rossa Italiana, dell’AVIS e delle associazioni di Protezione Civile “I Sarrasti” e “Il Saro”.

Accanto al Sindaco Francesco Squillante e all’Amministrazione Comunale, hanno partecipato le rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, delle Guardie Agroforestali, delle Associazioni “Combattenti e Reduci” e “Mutilati e Invalidi di Guerra”, dell’ANPI, dei volontari della Croce Rossa Italiana, dell’AVIS e delle associazioni di Protezione Civile “I Sarrasti” e “Il Saro”.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti e dei dispersi italiani di tutte le guerre, è stato osservato un minuto di raccoglimento, accompagnato dalle note del “Silenzio” eseguite dal trombettiere.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti e dei dispersi italiani di tutte le guerre, è stato osservato un minuto di raccoglimento, accompagnato dalle note del “Silenzio” eseguite dal trombettiere.

Dopo gli interventi delle Associazioni “Combattenti e Reduci” e “Mutilati e Invalidi di Guerra”, con Aniello Sirica e Nicola Esposito, e dell’ANPI, con Claudio Pagano, il Sindaco Francesco Squillante ha dedicato il proprio intervento al significato storico degli 80 anni della Repubblica, richiamando il valore del voto del 1946 e ponendo al centro soprattutto il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana.

Dopo gli interventi delle Associazioni “Combattenti e Reduci” e “Mutilati e Invalidi di Guerra”, con Aniello Sirica e Nicola Esposito, e dell’ANPI, con Claudio Pagano, il Sindaco Francesco Squillante ha dedicato il proprio intervento al significato storico degli 80 anni della Repubblica, richiamando il valore del voto del 1946 e ponendo al centro soprattutto il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana.

“Ci fu chi, allora, definì la Repubblica un “salto nel buio”. Ma quel voto fu il momento in cui l’Italia scelse di lasciarsi alle spalle l’autoritarismo, la guerra e il silenzio imposto, per ritrovare libertà, democrazia e pace”, ha detto durante l’intervento.