Al WTM di Londra il brand Salerno come hub turistico del Sud Italia

Il Comune di Salerno è presente anche quest’anno al World Travel Market di Londra, la fiera del comparto turistico che che riunisce circa 4000 espositori, 5500 buyer e 46000 professionisti provenienti da oltre 180 Paesi. La partecipazione dell’amministrazione comunale, in uno spazio dedicato all’interno dello Spazio Campania del Padiglione Italia, ad una delle fiere più importanti e partecipate del panorama turistico mondiale, consolida la proiezione globale raggiunta negli ultimi anni dalla città. Fitta l’agenda di incontri istituzionali finalizzati ad inserire stabilmente la città nei principali circuiti del turismo internazionale di fascia alta.

Nel corso delle giornate della fiera nella capitale britannica, l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, a capo della delegazione salernitana, ha tenuto diversi tavoli di lavoro e incontri B2B mirati con i più importanti tour operator esteri, con istituzioni e rappresentanti diplomatici, enti di promozione italiani ed esteri, stampa di settore, operatori del mondo crocieristico e aeroportuale. L’obiettivo strategico è intercettare i nuovi flussi turistici internazionali, presentando Salerno non solo come porta d’ingresso alle due costiere, ma come destinazione autonoma e competitiva tutto l’anno grazie al suo patrimonio storico e paesaggistico, all’aeroporto, al polo crocieristico e ai grandi eventi culturali.

Un focus specifico, nell’ottica di un ulteriore sviluppo turistico della città, è stato dedicato alla centralità infrastrutturale del territorio, con particolare riferimento al turismo crocieristico, con una previsione di un ulteriore forte incremento dei flussi fino a 500.000 visitatori nel 2027, con 253 scali e l’ingresso di Costa Crociere, ai trasporti via mare per le due costiere, all’incremento dei voli all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi in concomitanza con la chiusura programmata dell’aeroporto di Napoli e in previsione del prossimo anno. Salerno si conferma, così, a pieno titolo come il nuovo hub strategico della Campania e come principale porta d’accesso per il turismo internazionale nel Sud Italia.

Il palcoscenico del WTM di Londra è stato inoltre l’occasione ideale per lanciare la promozione internazionale dei grandi eventi cittadini, a partire dalla nuova attesissima edizione di Luci d’Artista in procinto di partire. La celebre esposizione d’arte luminosa è stata presentata ai buyer esteri come uno dei principali attrattori per il turismo destagionalizzato, capace di richiamare centinaia di migliaia di visitatori attratti dal connubio tra le magiche atmosfere natalizie e il calore dell’accoglienza mediterranea.

“Il World Travel Market di Londra – spiega l’Assessore Ferrara – è un palcoscenico fondamentale per ampliare la rete di relazioni internazionali della città. Con la partecipazione alle fiere internazionali, Salerno rafforza il proprio brand nel mondo, costruendo partnership concrete che genereranno ricadute economiche dirette sul territorio e apriranno le porte a un turismo sempre più internazionale, qualificato e destagionalizzato. Salerno continua a promuoversi, a farsi conoscere e ad affermare la propria identità sui grandi palcoscenici internazionali: una presenza costante che sta raccogliendo risultati importanti e manifestazioni di grande apprezzamento per la bellezza, la storia, la cultura, le tradizioni e l’accoglienza della nostra città”.