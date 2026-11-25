Nuovo e inatteso sviluppo nell’inchiesta sull’omicidio di Walter Avallone a Trentova. L’avvocato Salvatore Mastrolia ha infatti deciso di rimettere il mandato difensivo per entrambi gli indagati nell’ambito della vicenda: il giornalista di Battipaglia e l’insegnante di Agropoli.

A giustificare la scelta, il penalista ha ufficialmente addotto generici “motivi professionali“, mantenendo il massimo riserbo sulle ragioni specifiche alla base della rinuncia. Il dietrofront del legale ha però immediatamente alimentato diverse ipotesi negli ambienti giudiziari e investigativi: tra le ricostruzioni che circolano con maggiore insistenza, l’idea più accreditata è che si sia ormai incrinato il rapporto fiduciario tra il difensore e i suoi assistiti, rendendo impossibile proseguire lungo una linea comune.

Prima di lasciare l’incarico, lo stesso Mastrolia ha voluto inoltre fare chiarezza su uno dei punti più dibattuti delle ultime ore, ridimensionando la pista di un possibile terzo uomo sulla scena del crimine: secondo il legale, infatti, la presenza di una terza persona sul luogo del delitto resta soltanto una mera ipotesi investigativa, precisando che sono stati altri soggetti a darla per certa. Si attende ora di capire a quali nuovi legali si affideranno i due indagati per affrontare le prossime fasi dell’inchiesta.