Due episodi di violenza, con diversi feriti e denunce, si sono verificati nel giro di poche ore a Teggiano e Polla, nel Vallo di Diano, in provincia di SALERNO. Sui fatti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Il primo episodio è avvenuto a Teggiano, dove una discussione tra due agricoltori, probabilmente legata a questioni di confini o alla presenza di animali, è degenerata in una violenta lite. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Il secondo episodio si è verificato a Polla, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una lite con un’altra persona, per motivi ancora in corso di accertamento. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli episodi. Sono scattate le denunce.
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