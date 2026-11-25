Rafforzare la sorveglianza epidemiologica e la risposta integrata contro le patologie connesse all’evoluzione del clima è stato l’obiettivo dell’evento formativo dal titolo Cambiamenti climatici, arbovirosi ed antibiotico resistenza: minacce emergenti e sfide prioritarie per la salute pubblica, ospitato nella Sala Verde dell’ente regionale in collaborazione con la Regione Calabria e con il patrocinio dell’Ordine dei Biologi della Calabria. Un risultato reso possibile grazie al lavoro sinergico e all’impegno costante sul campo di quanti hanno curato la buona riuscita dell’iniziativa e operano quotidianamente su queste linee strategiche di prevenzione, a partire dal dott. Giuseppe Lucifora, dirigente della sede territoriale di Vibo Valentia dell’IZSM e responsabile scientifico dell’appuntamento insieme al dott. Luigi Principe per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e a Francesco Scrivano per la Regione Calabria, fino alla dott.ssa Ludovica Curcio e a Domenico Ricupero, entrambi in servizio presso la medesima sede territoriale di Vibo Valentia e componenti della segreteria scientifica, ai quali va un sentito ringraziamento per il prezioso contributo organizzativo e operativo. Nel corso dei lavori accreditati ECM, articolati in due sessioni tematiche e in una tavola rotonda multidisciplinare finale, esperti e rappresentanti istituzionali hanno tracciato un quadro aggiornato sull’impatto delle alterazioni ambientali nella diffusione delle infezioni trasmesse da vettori e dei fenomeni di resistenza ai farmaci, promuovendo la stewardship antimicrobica, l’approccio One Health e l’impiego di sistemi efficaci di early warning. Ad aprire la giornata è stato il direttore generale prof. Giuseppe Iovane con la relazione dedicata alla Planetary Health, a margine della quale ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale messa in campo: «La giornata ha rappresentato un momento di confronto fondamentale che ha riunito attorno allo stesso tavolo l’Università di Catanzaro, gli Istituti Zooprofilattici, il Ministero della Salute, i vertici della Regione Calabria, a partire dal vicepresidente on. Filippo Mancuso, e i componenti del nostro Consiglio di Amministrazione». Nel delineare le priorità dell’Ente sul fronte della prevenzione veterinaria e ambientale, il prof. Iovane ha quindi precisato il modello operativo adottato sul territorio calabrese: «Nella mia relazione sui cambiamenti climatici mi sono soffermato in particolare sulle malattie trasmesse da vettori e sul ruolo strategico che svolge l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nella sorveglianza entomologica. A differenza della Campania, infatti, in Calabria il posizionamento delle trappole sul territorio viene effettuato dalle aziende sanitarie locali, che inviano poi all’Istituto i campioni di zanzare raccolti affinché i nostri laboratori procedano all’identificazione delle specie, alla definizione del profilo genomico e alla tempestiva informazione di tutte le autorità preposte rispetto all’eventuale presenza di virus circolanti nelle diverse province calabresi». Il direttore generale ha inoltre richiamato l’attenzione sulla stretta correlazione tra l’innalzamento delle temperature e l’efficacia delle terapie: «A questo si affianca un altro aspetto altrettanto cruciale, ovvero il fatto che il riscaldamento climatico comporta anche un aumento dei fenomeni legati all’antimicrobico-resistenza». Il rilievo scientifico dell’iniziativa è stato confermato dall’ampia partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori di primo piano del panorama nazionale e territoriale, a cominciare dai saluti portati dal presidente del CdA dell’IZSM dott. Domenico Macrì, dal dirigente del Dipartimento Salute della Regione Calabria dott. Francesco Lucia e dai presidenti degli Ordini professionali dott. Giuseppe Caparello e dott. Domenico Laurendi. Nelle diverse sessioni e nel dibattito conclusivo si sono infine confrontati esperti del Ministero della Salute con la dott.ssa Maria Gabriella Perrotta sul Nuovo Piano Nazionale Arbovirosi, dell’Istituto Superiore di Sanità con Gianfranco Brambilla su West Nile Virus ed encefalite da zecche, dei Centri di Referenza Nazionale CESME e COVEPI con Guido Di Donato e Francesco Valentini sull’analisi del rischio e sull’impiego dei big data, insieme ai contributi dell’INAIL con Angela Gioffrè, dell’Università Magna Graecia con il prof. Alessandro Russo e il prof. Domenico Britti, dell’ASP di Crotone con Maurizio Pino, dell’ASUGI con Stefano Di Bella, dell’AOU Renato Dulbecco con Cinzia Peronace e di SIMIT Calabria con il dott. Paolo Scerbo, consolidando una rete di prevenzione condivisa a tutela della salute collettiva.