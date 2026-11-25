La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, riporta al centro dell’attenzione i femminicidi e gli omicidi di donne nella provincia di Salerno. Dall’Agro nocerino-sarnese alla Piana del Sele, dal Cilento al Vallo di Diano e al Golfo di Policastro, le vicende degli ultimi anni hanno coinvolto numerose comunità e confermato la necessità di mantenere attive le reti di prevenzione e protezione.

Gli ultimi casi nel Salernitano

Il caso più recente nell’area a sud del capoluogo risale al 16 novembre, a Serre, nella Piana del Sele. Immacolata Paolino, 82 anni, malata e allettata, è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione dal marito di 88 anni. L’uomo, dopo il gesto, ha tentato di togliersi la vita ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

Nelle stesse ore la provincia è stata segnata da altre due tragedie. Il 16 novembre, ad Angri, Assunta Abbruzzese, 50 anni, è stata trovata morta in casa con ferite d’arma da taglio. Per questo delitto i Carabinieri hanno fermato il figlio di 28 anni, che ha confessato. Il giorno successivo, a Castel San Giorgio, una donna di 88 anni è stata rinvenuta priva di vita nella propria abitazione, con lesioni da arma da taglio all’addome.

Tra gli episodi ricordati nel territorio cilentano c’è quello avvenuto ad Agropoli nel gennaio 2024, quando Annalisa Rizzo, 43 anni, fu uccisa a coltellate dal marito di 63 anni, che poi si tolse la vita mentre nella casa dormiva la figlia tredicenne. Nel 2025 la cronaca aveva già registrato gli omicidi di Carmela Quaranta, 42 anni, a Mercato San Severino, di Tina Sgarbini, 47 anni, a Montecorvino Rovella, e della quarantenne Anna Tagliaferri a Cava de’ Tirreni. Resta inoltre vivo il ricordo di Anna Borsa, uccisa a Pontecagnano.

I dati nazionali e gli strumenti di tutela

Secondo il monitoraggio del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, nei primi nove mesi del 2026, dal 1° gennaio al 30 settembre, in Italia sono state uccise 67 donne, contro le 77 dello stesso periodo del 2025. Di queste, 58 sono morte in ambito familiare o affettivo: 38 per mano del partner o dell’ex partner e 20 per mano di altri familiari. Gli omicidi maturati al di fuori della sfera relazionale sono stati nove.

Dall’entrata in vigore dell’articolo 577-bis del codice penale, nel dicembre 2025, il reato autonomo di femminicidio viene distinto nei report ufficiali dagli altri omicidi volontari con vittime femminili. Nei primi nove mesi del 2026 i procedimenti aperti per questa specifica fattispecie sono stati 15, tutti riconducibili a partner o ex partner. Il conteggio dell’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, che include i casi di violenza di genere e relazionale emersi dalle cronache, ha invece superato quota 80 a metà novembre.

In caso di pericolo immediato è possibile chiamare il 112, numero unico di emergenza collegato a forze dell’ordine e soccorsi sanitari. Per assistenza e orientamento è attivo 24 ore su 24 il 1522, servizio nazionale gratuito e anonimo contro la violenza e lo stalking, raggiungibile anche tramite chat e applicazione dedicata.

Attraverso il 1522 o i servizi sociali dei Piani di Zona è possibile accedere ai Centri antiviolenza accreditati e alle Case rifugio presenti sul territorio, con supporto psicologico e assistenza legale gratuita. Nei pronto soccorso dei presidi dell’Asl Salerno è inoltre attivo il percorso rosa per l’accoglienza protetta. Nei casi di stalking o violenza domestica si può infine chiedere al questore un ammonimento preventivo anche prima di presentare una denuncia pen