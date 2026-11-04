Nessy Guerra: "Mio ex marito arrestato per nostra sicurezza, notizia fantastica" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Trump dopo la sconfitta alle midterm: “La guerra in Iran? La rifarei”. E avverte: “Finisce quando voglio io” Nessy Guerra: “Mio ex marito arrestato per nostra sicurezza, notizia fantastica” Ucraina, Zelensky: “Colloquio molto dettagliato con Witkoff e Kushner, prepariamo trilaterale” Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita” Trump dopo la sconfitta alle midterm: “La guerra in Iran? La rifarei”. E avverte: “Finisce quando voglio io” Nessy Guerra: “Mio ex marito arrestato per nostra sicurezza, notizia fantastica” Ucraina, Zelensky: “Colloquio molto dettagliato con Witkoff e Kushner, prepariamo trilaterale” Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita”
Ultim'ora Nazionale

Nessy Guerra: “Mio ex marito arrestato per nostra sicurezza, notizia fantastica”

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 74
  • 2 Min Read
Nessy Guerra: “Mio ex marito arrestato per nostra sicurezza, notizia fantastica”

(Adnkronos) – E’ stato arrestato in Egitto Tamer Tarek Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito della 27enne sanremese Nessy Guerra, rinchiusa da mesi nella sua abitazione nel Paese africano, dove deve scontare una condanna a sei mesi di lavori forzati per adulterio. Ad annunciarlo è stata la stessa Nessy Guerra in un video pubblicato su Instagram: “Il mio ex è stato arrestato – ha detto -, ho saputo questa mattina la notizia che ieri sera è stato arrestato per motivi di sicurezza, quindi non per le denunce penali. E’ stata una decisione presa per garantire la nostra sicurezza e, da quello che ho capito, rimarrà in stato di fermo finché non termineranno i nostri casi. Questa è una notizia fantastica, sicuramente un enorme passo in avanti in tutta la nostra storia”.  

Hamouda, secondo il racconto di Guerra, assistita in Italia dall’avvocato Agata Armanetti, avrebbe più volte minacciato la donna, con cui è anche in causa per l’affidamento della figlia Aisha, costringendola a nascondersi. L’arresto di oggi eseguito dalle autorità egiziane sarebbe proprio misura contro le minacce. L’ex marito di Guerra, inoltre, era stato condannato a un anno e 10 mila euro di multa per altre minacce, rivolte al console onorario a Hurghada Orazio Gioacchini, a cui aveva detto: “Ti faccio sparare alle gambe, finisci in sedia a rotelle”. Guerra, aggiornando sulla propria situazione spiega: “Io sono sempre qui chiusa in casa, non posso ancora uscire, non posso ancora fare rientro in Italia, però posso dire che finalmente tiro un respiro di sollievo”.  

La 27enne nel video ringrazia “tantissimo l’Ambasciata, soprattutto la nostra console, Giulia De Nardis, per l’assistenza e le attenzioni che ha avuto per il nostro caso. Ringrazio tantissimo le autorità egiziane, soprattutto il ministro della Giustizia egiziano, per aver preso a cuore il mio caso e aver disposto questa misura di sicurezza per noi”. Infine, un ringraziamento a coloro che stanno seguendo la sua vicenda dall’Italia: “Vi ringrazio tantissimo e vi tengo aggiornati su tutto quello che succede”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025