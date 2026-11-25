Un solo forno elettrico, stop ai forni a carbone e alla produzione di anime con resine termoindurenti, nessuna nuova opera edilizia e una capacità produttiva ridotta di oltre l’80%. È il nuovo progetto presentato dalle Fonderie Pisano alla Regione Campania per superare le criticità sollevate dagli uffici tecnici e ottenere l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). La proposta, “in linea con gli accordi del 10 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, prevede il funzionamento dello stabilimento di Fratte con il solo forno elettrico già presente, l’eliminazione degli impatti odorigeni e il contenimento delle emissioni ai livelli più bassi previsti dalla normativa. Come richiesto dalla Regione, l’azienda ha ritirato tutte le precedenti istanze, compresa quella per la realizzazione di due nuovi forni. La proprietà ha scelto di presentare un progetto unitario, rinunciando alla valutazione per lotti o stralci. “Siamo fiduciosi che, avendo seguito le indicazioni di tutti i presenti al tavolo Mimit, l’iter autorizzativo possa concludersi in tempi brevi, come richiesto dal Ministero”, afferma l’amministratore delegato Ciro Pisano, auspicando la ripresa delle attività produttive. “Con il nuovo assetto l’impatto sul territorio circostante risulta minimale o addirittura nullo”, aggiunge, ribadendo la disponibilità a trasferire l’impianto dall’attuale sito, vicino a zone residenziali, ad altre aree industriali. Per Pisano, una volta verificato il funzionamento dello stabilimento con i forni elettrici e un impatto minimo, potrebbe venir meno l’ostilità rispetto a un eventuale trasferimento. “È facile chiudere una realtà produttiva, ci vuole poco; difficile è farla nascere e crescere”, conclude.