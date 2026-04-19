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Zambarno: Andiano avanti

  • Aprile 19, 2026
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Zambarno: Andiano avanti

Carissimi, rinserriamo le fila ed andiamo avanti!
In fondo, quanto avvenuto dà ancora di più forza e credibilità al nostro programma di rinnovamento serio e leale.
Possiamo, e dobbiamo, essere il riferimento di tutti quelli stufi di un regime durato 32 anni e farci riconoscere la nostra assoluta incrollabile volontà di batterci in questa competizione. Lo scrive il candidato a sindaco Zambrano dopo l’uscita dalla coalizione della lista Forza Salerno

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