Eboli. Concerto per ricordare Matteo Ginetti

Grande successo per il revival ideato da Concetta De Luisa. Commovente il ricordo di Matteo Ginetti, giovane artista scomparso: arte, musica e solidarietà unite in una serata dedicata ai giovani. Il cuore antico di Eboli si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Concept 90 – La musica che ha fatto un’epoca”, l’evento che ha riportato in scena emozioni, ricordi e le sonorità degli anni Novanta. Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, centinaia di persone hanno partecipato a una serata capace di unire spettacolo, musica dal vivo, valorizzazione del centro storico e un profondo messaggio umano. Ideatrice della manifestazione è stata la famosa performer e cantante ebolitana Concetta De Luisa, direttore artistico del centro di formazione Concept Music Room, che ha voluto proporre un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato un’intera generazione, affidandosi a decine di giovani interpreti accompagnati rigorosamente da una band dal vivo. «Gli anni Novanta stanno vivendo un grande revival – ha spiegato Concetta De Luisa – ma il nostro obiettivo non era soltanto quello di far divertire il pubblico. Volevamo riportare al centro la musica suonata dal vivo e dimostrare che ciò che sembra appartenere al passato, grazie all’arte, può tornare a emozionare». Quasi cinquanta giovani, provenienti anche da fuori Eboli, hanno lavorato con entusiasmo per settimane. La presenza dei ragazzi è stata una delle caratteristiche più significative dell’evento: giovani artisti protagonisti sul palco nelle esibizioni live. La seconda parte della serata ha poi lasciato spazio al dj set, che ha coinvolto soprattutto le nuove generazioni, trasformando il Chiostro di San Francesco in un luogo di festa, musica e aggregazione. La serata, però, è andata ben oltre il semplice revival musicale. Il momento più intenso è stato il ricordo di Matteo Ginetti, giovane artista scomparso tragicamente il primo marzo scorso in un incidente stradale. «Tutto parte dall’idea di dedicare questo spettacolo a mio nipote Matteo – ha raccontato con emozione Concetta De Luisa –. Anche lui era un artista e continuerà a vivere attraverso ciò che ha creato». Gli artisti hanno indossato magliette raffiguranti una delle opere realizzate dal giovane, poi donate anche al pubblico. Un gesto per sensibilizzare soprattutto i più giovani sul dramma delle vittime della strada. Commoventi anche le parole del padre, Girolamo Ginetti, che ha ringraziato la cugina Concetta per il pensiero riservato al figlio. Ginetti ha ricordato con commozione Matteo, dichiarandosi onorato di sostenere, attraverso la Ginetti Game Service Srl, una manifestazione rivolta ai giovani e capace di trasmettere valori autentici. Tra musica, luci, scenografie e coinvolgimento del pubblico, il Chiostro di San Francesco ha confermato la propria vocazione a ospitare eventi culturali di qualità. L’evento si è concluso tra applausi, emozioni e tanta musica, dimostrando che un semplice concerto può trasformarsi in un momento di condivisione, memoria e rinascita, nel segno dell’arte e della solidarietà. Le interviste sono state realizzate da Radio Città 105.