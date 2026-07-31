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Bimbo di 1 anno salernitano salvato al Santobono

  • Luglio 31, 2026
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Bimbo di 1 anno salernitano salvato al Santobono

Un bambino di quasi un anno, proveniente dalla provincia di Salerno, è stato salvato all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli.

Il caso clinico e la diagnosi

  • La crisi: Il piccolo è giunto in condizioni disperate e in stato di incoscienza al Pronto Soccorso del Santobono dopo alcuni giorni di vomito e marcata inappetenza, scatenati da una banale infezione virale.

  • La malattia: Le indagini genetiche avanzate (condotte in collaborazione con il Ceinge e il Centro di riferimento per i difetti congeniti del metabolismo della Federico II) hanno evidenziato un deficit della chetogenesi. Si tratta di una patologia genetica ultrarara — di cui sono descritti solo 93 casi al mondo — che impedisce all’organismo di produrre corpi chetonici, la fonte energetica alternativa fondamentale quando l’organismo è a digiuno o in ipoglicemia.

L’intervento salvavita

Il piccolo presentava una severa e grave acidosi metabolica. Poiché la condizione non rispondeva ai trattamenti farmacologici ordinari, le équipe multidisciplinari del Santobono (Terapia Intensiva Pediatrica, Pediatria delle Malattie Croniche, Nefrologia e Malattie Metaboliche) sono intervenute con 42 ore di dialisi continua per depurare il sangue e stabilizzare il quadro clinico, salvandogli la vita.

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