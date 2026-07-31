Bimbo di 1 anno salernitano salvato al Santobono

La crisi: Il piccolo è giunto in condizioni disperate e in stato di incoscienza al Pronto Soccorso del Santobono dopo alcuni giorni di vomito e marcata inappetenza, scatenati da una banale infezione virale.

La malattia: Le indagini genetiche avanzate (condotte in collaborazione con il Ceinge e il Centro di riferimento per i difetti congeniti del metabolismo della Federico II) hanno evidenziato un deficit della chetogenesi. Si tratta di una patologia genetica ultrarara — di cui sono descritti solo 93 casi al mondo — che impedisce all’organismo di produrre corpi chetonici, la fonte energetica alternativa fondamentale quando l’organismo è a digiuno o in ipoglicemia.