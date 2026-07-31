Nocera, c’è il buono libro

NOCERA INFERIORE. Il Comune di Nocera Inferiore conferma anche per l’anno scolastico 2026/2027 il proprio impegno a favore delle famiglie e degli studenti, con una serie di misure pensate per garantire il diritto allo studio e accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso formativo. A partire dal 1° agosto e fino all’8 settembre 2026, sarà possibile presentare la domanda per il contributo “Buono Libro”, destinato agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado. La procedura sarà interamente digitale: i cittadini dovranno accedere al portale istituzionale dell’Ente utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica, così da semplificare le operazioni e ridurre i tempi di gestione. Il beneficio è suddiviso in due fasce ISEE, con un limite massimo fissato a 13.300 euro, per assicurare un sostegno proporzionato alle reali condizioni economiche dei nuclei familiari. L’obiettivo è quello di garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, riducendo il peso delle spese scolastiche e favorendo una partecipazione piena e serena alla vita scolastica. Per gli studenti delle scuole primarie, invece, vengono confermate le tradizionali cedole librarie, che consentono alle famiglie di ritirare gratuitamente i testi presso le librerie accreditate. In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha già avviato un confronto operativo con le librerie del territorio, così da assicurare la disponibilità dei testi fin dai primi giorni di lezione. Una collaborazione che punta a evitare ritardi, disagi e difficoltà organizzative, garantendo a tutti gli studenti la possibilità di iniziare l’anno con il materiale necessario. “Garantire il diritto allo studio e investire nella scuola significa essere vicini alle famiglie con azioni quotidiane e concrete. – sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione, Federica Fortino – Questo risultato nasce da un lavoro di squadra costante condotto dall’Amministrazione insieme ai dirigenti scolastici, al personale delle scuole, alle librerie e alle famiglie stesse, a cui va il nostro sincero ringraziamento”. Un impegno condiviso anche dalla Commissione Pubblica Istruzione, che ribadisce la centralità della scuola come motore di crescita sociale e culturale. “La scuola è il motore della nostra comunità e la base su cui si costruiscono pari opportunità. – aggiunge il presidente della Commissione, Ferdinando Padovano – Il supporto economico ai nuclei familiari in difficoltà rappresenta una priorità permanente per la nostra commissione, che continuerà a promuovere ogni strumento utile a favorire la piena inclusione scolastica”. A chiudere il quadro degli interventi è il sindaco Paolo De Maio, che evidenzia la visione strategica dell’Amministrazione: “L’investimento sulla crescita e sulla formazione delle giovani generazioni è il pilastro fondamentale del futuro di Nocera Inferiore. – conclude – Il nostro obiettivo è far sì che nessuno studente resti indietro per ragioni economiche, offrendo risposte tangibili alle esigenze delle famiglie e rafforzando la coesione sociale della città”. Tutte le informazioni dettagliate, i requisiti di accesso e le modalità di compilazione della domanda sono disponibili nell’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune. Per chiarimenti o assistenza, le famiglie possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione, attualmente operativo presso la Biblioteca Comunale al fine di essere indirizzati al meglio. Mario Rinaldi