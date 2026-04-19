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Salerno al voto, centrodestra si ricompatta

  • Aprile 19, 2026
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C’è l’intesa nel ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Ad annunciarlo o responsabili di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, rispettivamente Antonio Iannone, Fulvio Martusciello, Aurelio Tommasetti e Gigi Casciello. “Partendo dai capoluoghi di provincia Avellino ( la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi), unità considerata imprescindibile e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto”, hanno spiegato. L’incontro tra i responsabili regionali di Fratelli D’Italia, Forza Italia. Lega, Noi Moderati, si è svolto in un clima costruttivo dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma e la conferma degli accordi già fatti che vedono in capo a Forza Italia la responsabilità di indicare il candidato sindaco di Napoli e 4 presidenze di Municipalità e le rimanenti 6 presidenze vedranno la rappresentanza degli altri 3 partiti al tavolo, del Comune di Caserta per la Lega e di Benevento per Fdi. C’è un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche che necessitano assolutamente di unità anche al livello comunale. Per questa ragione la riunione è stata allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino, per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra . Sulla Regione gli esponenti apicali del centrodestra riconoscono che Forza Italia deve avere la giusta visibilità e responsabilità politica scaturita da un grande risultato ottenuto alle ultime regionali con la valorizzazione dei consiglieri regionali Errico e Minella.

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