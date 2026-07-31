Dal patrimonio allo sviluppo: il modello San Michele della Fondazione Carisal

Non è soltanto il recupero di un edificio storico. È un modello di rigenerazione che ha attirato l’attenzione del sistema nazionale delle fondazioni di origine bancaria. Il progetto del Complesso San Michele di Salerno, promosso dalla Fondazione Carisal, è stato infatti inserito nel 31° Rapporto Acri tra le esperienze che meglio interpretano la capacità delle fondazioni di trasformare il patrimonio culturale in una leva di sviluppo per i territori. Un riconoscimento che colloca l’iniziativa salernitana in un quadro nazionale e ne evidenzia il valore come buona pratica di innovazione sociale, culturale ed economica.

Il caso del Complesso San Michele racconta una trasformazione che va oltre il restauro conservativo. L’antico convento nel cuore del centro storico di Salerno è stato ripensato come un’infrastruttura civica, capace di ospitare attività culturali, formazione, coworking, progettazione sociale, eventi e occasioni di confronto tra istituzioni, professionisti, imprese e terzo settore. Una scelta che riflette l’evoluzione del ruolo delle fondazioni di origine bancaria: non più esclusivamente enti erogatori di risorse, ma soggetti che investono direttamente nella costruzione di ecosistemi territoriali e nella produzione di valore pubblico.

La Fondazione Carisal ha avviato il piano di valorizzazione del Complesso San Michele con l’obiettivo di restituire alla città uno dei suoi luoghi più significativi, destinando un bene monumentale a nuove funzioni coerenti con la propria missione istituzionale. L’intervento ha consentito di recuperare un complesso di straordinario valore storico e architettonico, conservandone l’identità e trasformandolo in uno spazio aperto alla comunità, alla cultura e all’innovazione.

Questa impostazione rappresenta uno degli elementi più innovativi del progetto. Il patrimonio non è concepito come un bene statico da conservare, ma come una risorsa da mettere al servizio della collettività. Gli spazi recuperati ospitano oggi mostre, convegni, attività formative, laboratori, iniziative artistiche, percorsi dedicati all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, oltre ad aree di coworking, dando vita a un ecosistema in cui la tutela della memoria storica si intreccia con la crescita di competenze, la nascita di nuove relazioni e la promozione di opportunità per il territorio.

Negli anni il Complesso San Michele si è progressivamente affermato come uno dei poli culturali più dinamici della città. Le sue sale hanno accolto esposizioni di rilievo nazionale, rassegne musicali, presentazioni, incontri istituzionali e iniziative dedicate agli artisti e agli autori del territorio. Una programmazione che ha consolidato il ruolo del Complesso come luogo di produzione culturale, capace di mettere in rete istituzioni, operatori culturali, professionisti e cittadini.

È questa capacità di coniugare tutela e sviluppo che trova riconoscimento anche nel 31° Rapporto Acri, dove il progetto viene presentato come una testimonianza dell’evoluzione della filantropia istituzionale. La valorizzazione del patrimonio culturale diventa così uno strumento per rafforzare il capitale sociale dei territori, sostenere l’innovazione e creare nuove opportunità di crescita economica e culturale.

L’impatto dell’intervento, infatti, non si misura soltanto nella qualità del recupero architettonico o nel numero delle iniziative ospitate. Il valore più significativo risiede nella capacità di generare connessioni permanenti tra cultura, formazione, professioni, creatività e innovazione sociale. Il Complesso San Michele è oggi uno spazio nel quale si costruiscono relazioni, si sviluppano competenze e prendono forma progetti destinati a produrre benefici duraturi per il territorio.

“In questa prospettiva – dichiara il Presidente Domenico Credendino – il ruolo della Fondazione Carisal assume una dimensione strategica. L’intervento sul Complesso San Michele non rappresenta un episodio isolato, ma l’espressione di una visione nella quale la gestione del patrimonio è strettamente connessa alla missione istituzionale dell’ente. Investire nella cultura significa investire nella competitività del territorio, nella qualità della vita urbana e nella capacità delle comunità di affrontare le trasformazioni economiche e sociali”.

“Il riconoscimento nel 31° Rapporto Acri – afferma il Direttore della Fondazione Carisal Francesco Paolo Innamorato – conferma, dunque, il valore di un’esperienza che da progetto locale è diventata un riferimento nel dibattito nazionale sulla rigenerazione del patrimonio culturale. Il Complesso San Michele dimostra come un bene storico possa trasformarsi in un’infrastruttura permanente al servizio della città, capace di generare partecipazione, innovazione e sviluppo”.

Ed è proprio questa la cifra dell’azione della Fondazione Carisal: fare del patrimonio non un’eredità da custodire passivamente, ma una risorsa da attivare, affinché la memoria diventi motore di futuro e la cultura un investimento stabile per la crescita della comunità.