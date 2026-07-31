FI: in Campania nasce app ‘SegnalAzione’

Si chiama ‘SegnalAzione’ la nuova app promossa da Forza Italia Campania per mettere in contatto diretto cittadini e istituzioni, consentendo di segnalare in tempo reale criticita’ e disservizi del territorio e di seguirne l’iter fino alla loro risoluzione. Attraverso la geolocalizzazione, gli utenti potranno indicare con precisione il punto in cui si trova il problema, allegare foto, brevi video e descrizioni e monitorare costantemente lo stato della propria segnalazione. Le richieste riguarderanno buche stradali, rifiuti, illuminazione pubblica, manutenzione urbana, sanita’ e ogni altra criticita’ che incide sulla qualita’ della vita. Tutte le segnalazioni saranno prese in carico da un team di giovani di Forza Italia Campania, che provvedera’ a trasmetterle agli enti e agli amministratori competenti, seguendone l’evoluzione e aggiornando costantemente il cittadino fino alla definizione della pratica. L’app consentira’ inoltre di consultare anche le segnalazioni effettuate dagli altri utenti, favorendo trasparenza, partecipazione e condivisione delle informazioni. “Con “SegnalAzione” vogliamo dimostrare che la politica puo’ tornare a essere utile”, dichiara il vicesegretario regionale di Forza Italia Campania, Gianfranco Librandi. “Ogni cittadino potra’ segnalare un problema, seguirne l’iter e verificare passo dopo passo il lavoro svolto. Un team di giovani di Forza Italia Campania prendera’ in carico ogni segnalazione e la trasmettera’ agli enti competenti, accompagnandola fino alla sua definizione. Non vogliamo limitarci ad ascoltare i problemi, ma contribuire concretamente alla loro soluzione”. “Questa applicazione nasce per costruire un rapporto diretto, trasparente e continuo con i cittadini”, aggiunge Librandi. “Vogliamo utilizzare le nuove tecnologie per avvicinare le persone alle istituzioni e dimostrare che la buona politica si misura dalla capacita’ di dare risposte. “SegnalAzione” e’ uno strumento di partecipazione, ma soprattutto di responsabilita’: ogni segnalazione avra’ un percorso tracciabile e ogni cittadino potra’ verificare lo stato della propria richiesta”.