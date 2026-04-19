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Salerno, dolore per la morte di Fabio Iavarone di 25 anni

  • Aprile 19, 2026
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Salerno, dolore per la morte di Fabio Iavarone di 25 anni

Si è svegliata nel dolore e nell’incredulità la comunità di Matierno per la scomparsa di Fabio Iavarone, giovane di 25 anni, trovato senza vita nel suo letto nella mattinata di domenica.

Il ragazzo si era coricato la sera precedente e il decesso è stato scoperto solo al mattino. Un dramma improvviso, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intero quartiere.

Al momento non sono note le cause della morte: saranno gli accertamenti a chiarire cosa sia accaduto nelle ore notturne.

Intanto, a Matierno, prevale un silenzio carico di tristezza, per una giovane vita spezzata troppo presto.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno lunedì 20 aprile alle ore 9:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes a Matierno, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

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