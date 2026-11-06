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Salerno

Universo Beach. De Luca: “Responsabilità direzione lavori e Comune”

  • Novembre 6, 2026
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Universo Beach. De Luca: “Responsabilità direzione lavori e Comune”

Dalla politica internazionale agli scenari nazionali, fino alle principali questioni che interessano Salerno. È stato un appuntamento a tutto campo quello del venerdì sui social del sindaco Vincenzo De Luca, che ha dedicato la parte conclusiva del suo intervento alle problematiche della città, alternando richiami al rispetto delle regole, critiche ai comportamenti incivili e valutazioni sui cantieri e sulle opere pubbliche.

 

Tra i temi affrontati anche la situazione del cantiere Universo Beach, a Torrione, per il quale De Luca ha annunciato l’invio alla Regione di una relazione dettagliata sulle attività svolte nell’ultimo mese. Nel documento, secondo quanto anticipato dal sindaco, saranno evidenziate le responsabilità di chi ha diretto i lavori, ma anche quelle riconducibili allo stesso Comune, per non aver garantito un adeguato monitoraggio dell’intervento.

Un passaggio nel quale il primo cittadino ha riconosciuto anche le criticità legate alla gestione amministrativa e al controllo dell’andamento dei lavori. Una ricostruzione che punta a fare chiarezza su quanto accaduto e a individuare le responsabilità rispetto alle difficoltà registrate nel cantiere.

Non sono mancati, inoltre, i riferimenti ai comportamenti incivili legati all’abbandono dei rifiuti e al mancato rispetto delle regole, un fenomeno sul quale De Luca ha rivolto nuovi richiami ai cittadini.

L’intervento ha così offerto una panoramica delle questioni aperte sul territorio, con particolare attenzione ai problemi concreti della città e alla necessità di affrontare anche i nodi più complessi della gestione amministrativa.

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