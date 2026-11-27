di Antonio Manzo

La Corte d’Appello di Napoli assolve dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste il titolare del King’s Hotel di Palinuro. Dopo 15 anni la vicenda di Felice Merola non solo è assolto ma ripropone il tema della leggerezza giudiziaria del tribunale fallimentare che spesso decide la presunta morte di un’azienda. La sentenza di Napoli fa seguito alla decisione della Corte di Cassazione del marzo di quattro anni fa, con la quale erano state annullate le decisioni del Tribunale di Salerno e della Corte d’Appello di Salerno, con cui Felice Merola era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e tutte le sanzioni accessorie. Dopo quella sentenza della Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli ha dato atto che non sono mai state consumate “condotte di dissipazione e di dissimulazione del patrimonio societario” da parte del titolare Felice Merola. E che, quindi, mancando “l’elemento oggettivo del reato” il reato non c’era come fu rilevato dallo stesso procuratore generale nell’udienza sul fallimento del King’s, quando chiese l’assoluzione di Merola con la stessa formula poi applicata dalla Corte di assise d’appello di Napoli (perché il fatto non sussiste). “Mi hanno restituito la libertà da un’accusa ingiusta e gravemente lesiva della mia reputazione, anche se la vicenda mi ha sottratto 15 anni di vita” dichiara Felice Merola che esprime stima e riconoscenza al difensore, l’avvocato Franco Maldonato. Intanto, resta aperta l’indagine per tentata estorsione ai danni di ignoti aperta dalla Procura di Vallo della Lucania in seguito a un esposto presentato dall’imprenditore che fu al centro di un fallimento con molte zone d’ombra del King’s di Palinuro abbattuto dalla Giustizia dopo 15 anni. Fu azionato il pignoramento parte della banca Monte Paschi non “soddisfatta” dai 4 milioni di euro e rotti ottenuti dalla vendita di cinque anni fa dell’albergo delle stelle e di altre proprietà dell’imprenditore cilentano. La vicenda dell’hotel King’ di Palinuro parte dal 2012 quando, per un “credito da parcella” di appena 40mila euro vantato da un noto avvocato di Salerno. E la società proprietaria del noto albergo cilentano venne dichiarata fallita. Pochi mesi prima – stando a quanto ricostruito in seguito a una perizia – la struttura, con la famiglia Merola dichiarata vittima di usura, era stata valutata per circa 19,5 milioni di euro. Il perito del Tribunale di Salerno, dopo il fallimento, aveva poi valutato la medesima struttura, a distanza di soli sei mesi, 12,5 milioni di euro. La vendita fu poi di 4,5 milioni di euro. Una volta acquistata la struttura è andata sempre verso l’abbandono fino al quasi “annientamento”. Nel procedimento del fallimento e acquisto all’asta del King’s – ripercorrendo la vicenda – Merola rimarcò in varie denunce che esistevano dei conflitti di interesse, “legami familiari – disse l’imprenditore – tra il curatore fallimentare e gli acquirenti. Constatai che, pur in presenza di una sospensione delle aste e pur essendovi ufficialmente in corso una trattativa in transazione dell’intera vicenda con concordato fallimentare, – disse -la struttura fu venduta a terzi sulla base di un’offerta presentata ad aste sospese: si perseguì il fine privatistico dell’affare immobiliare rispetto al fine pubblicistico della chiusura del fallimento con pagamento in percentuale di tutti i creditori”, scrisse Felice Merola in una denuncia. La banca Monte Paschi però non soddisfatta di avere ricevuto un milione di euro in più del mutuo erogato presentò nuove istanze e quindi nuove “richieste” su proprietà di Merola. Da questa fase partì la nuova denuncia di Felice Merola con il caso passato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Sulle anomalie sospettate e denunciate nel luglio 2025 c’erano anche altri aspetti che nella seconda “tranche” della esecuzione immobiliare che insospettivano l’imprenditore. La presenza – come molti procedimenti fallimentari cilentani – di una stessa associazione guidata dal custode e della quale fa parte anche l’avvocato “consigliato” allo stesso Merola. “Tutte persone residenti compreso il Ctu disse Merola – – nel paese di Torchiara”, fu evidenziato nell’esposto presentato al Tribunale di Vallo della Lucania dal suo avvocato, Ennio Bonadies al fine di evitare che il reato di estorsione fosse stato consumato con la svendita degli immobili del secondo lotto e con la successiva vendita degli altri immobili in virtù delle fideiussioni personali. Arriva così alla fine il processo penale per bancarotta sullo sfondo di presunti fallimenti pilotati tra il Cilento e Salerno che ora dopo la sentenza ricompaiono con il corredo del ruolo dei consulenti tecnici e gli stessi magistrati civili.