Alfonso Andria*

È una buona notizia, per mio modo di vedere, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un Disegno di Legge Delega che riordini il T.U.E.L (Testo Unico Enti Locali), nella speranza che il relativo iter parlamentare proceda velocemente. Si farebbe giustizia di un’insopportabile stortura prodotta oltre dieci anni fa che, come fin da subito fu rilevato da tanti, in primis dall’UPI (Unione Province d’Italia), anch’io non ho perso occasione per commentare variamente in pubblico e in privato. Mi riferisco in particolare alla tentata “decostituzionalizzazione” delle Province: l’articolo 114 della Carta indica la “composizione della Repubblica” che è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e dallo Stato. Fu la Legge Delrio (n. 56/2014), cd. dal nome del suo primo firmatario, a prevedere surrettiziamente il depotenziamento di funzioni e ruoli dell’Ente, la riduzione dei trasferimenti delle risorse, ma soprattutto la deprivazione per i territori di una dimensione istituzionale utile – l’Ente di area vasta – riducendola per conseguenza a Ente elettivo di secondo grado: il corpo elettorale nazionale dovette subire una vera e propria espropriazione del diritto di esprimere nei territori i Consiglieri e i Presidenti delle Province, affidandone la “selezione” ai Sindaci e ai Consiglieri comunali. Un lungo passo indietro che ha ridato protagonismo ai potentati locali e alle Segreterie dei partiti politici. È gravissimo che nel testo di una legge ordinaria si introduca di fatto una riforma della Costituzione preconizzando l’esito favorevole del referendum che – viceversa – nel 2016 venne sonoramente bocciato dagli italiani. Matteo Renzi per conseguenza si dimise subito da Presidente del Consiglio dei Ministri e dopo un po’ da Segretario nazionale del PD. In realtà Renzi era arrivato a quelle cariche vincendo, da sindaco di Firenze, le primarie del PD (avessi intuito prima la sua intenzione di sopprimere le Province, non mi sarei speso insieme con tanti miei amici non solo del Salernitano per concorrere alla sua brillante affermazione al vertice del partito in cui all’epoca militavo). Ciò che è più strano ancora è che egli abbia debuttato nel servizio alle Istituzioni e alla politica candidandosi Presidente della Provincia di Firenze, ma arrivato a Palazzo Chigi tra le prime cose decide di fatto la depotenziare le Province. Praticamente una sorta di “parricidio”! Spiace dover annotare, che dopo il clamoroso ‘flop’ nessuno abbia pensato di tornare nelle Aule delle due Camere e cancellare quel rigolino dalla Delrio! Eppure pochi anni prima la Provincia, Istituzione immediatamente post-unitaria, con il nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali (Legge n. 81/1993) era stata sottoposta alla disciplina dell’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, dei consigli comunali e provinciali, appunto! Nel caso di Salerno la precedente consiliatura – eletta con il sistema previgente – giunse a scadenza naturale e dunque l’innovazione fu sperimentata nel 1995, con la mia elezione). Aggiungo che la storia istituzionale delle Province è piuttosto tormentata, se si pensa che, solo qualche anno dopo l’approvazione della legge del 1993, la “Bicameralina” presieduta da Massimo D’Alema avanzò una prima ipotesi di decostituzionalizzazione delle Province, ma senza successo! La riforma costituzionale Renzi-Boschi riguardava anche altre materie, come ad esempio il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle Istituzioni, la soppressione del CNEL. In sostanza, quella proposta di revisione della Costituzione della Repubblica Italiana contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 fu poi – come ho ricordato – sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016 con i ben noti risultati. Del resto nel nostro Paese, per risparmiare, anziché tagliare gli stipendi ai Parlamentari se ne riduce il numero. E così pure si riduce il numero di Consiglieri comunali e provinciali, si squilibra il sistema elettorale all’interno del comparto Autonomie Locali … cioè si taglia la rappresentanza dei territori, SI TAGLIA LA DEMOCRAZIA! Ecco perché, ribadendo conclusivamente l’auspicio di un celere percorso parlamentare, non si può che salutare con favore il ripristino dell’elezione diretta, come rimedio almeno parziale, restituendo la parola ai Cittadini votanti.

*Presidente della Provincia di Salerno (1995/2004)