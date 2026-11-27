di Sergio Maresca

La storia professionale di Antonio Bottiglieri è quella di un salernitano che ha saputo attraversare mondi diversi, mantenendo un filo conduttore: la comunicazione, la cultura e l’impegno per il territorio. Giornalista, dirigente Rai e amministratore pubblico, Bottiglieri ha costruito nel corso degli anni un percorso nel quale l’attività professionale si è spesso intrecciata con quella politica e istituzionale. Nato a Salerno il 9 agosto 1946, dopo gli studi universitari in Giurisprudenza sceglie di non seguire la tradizione forense della famiglia e di dedicarsi al giornalismo. Una decisione che segna l’inizio di una carriera destinata a portarlo ben oltre i confini provinciali. La prima esperienza significativa è alla Gazzetta di Salerno, settimanale del quale diventa direttore, contribuendo ad animare il dibattito cittadino e a raccontare le trasformazioni sociali, economiche e politiche del territorio. La sua attività giornalistica si sviluppa anche attraverso collaborazioni con importanti testate nazionali. Scrive per il Manifesto, Avvenire e La Repubblica, oltre che per Il Giorno, Il Globo, Il Mattino e i settimanali L’Europeo e Il Mondo. Un’esperienza che gli consente di maturare uno sguardo attento sulle dinamiche del Mezzogiorno, affrontate non soltanto attraverso la cronaca, ma anche con inchieste e approfondimenti culturali. Nel 1978 arriva l’ingresso in Rai. È l’inizio di una lunga stagione professionale che lo vede autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi, impegnato nelle trasmissioni di Radiouno, Radiodue, Radio3 e nelle reti televisive Rai. Cura dirette da importanti luoghi della cultura e dello spettacolo, dal Teatro San Carlo al Festival di Ravello, fino al Festival dei Due Mondi. Nel 1981 firma per Rai2 il programma “Tutta n’ata cosa”, nel quale realizza anche una lunga intervista a Pino Daniele. Negli anni Novanta il suo percorso assume una dimensione manageriale. Nel 1990 viene chiamato a Roma dal direttore di Rai2, Giampaolo Sodano, per occuparsi di produzione televisiva. Partecipa, nel 1994, alla nascita di «Un posto al sole», uno dei progetti più importanti della fiction televisiva italiana. Due anni dopo arriva la nomina a dirigente della Sacis, la struttura Rai impegnata nella commercializzazione e nell’internazionalizzazione delle produzioni. Nel 1998 assume responsabilità nella Direzione di Radio Rai e successivamente si occupa di qualità e innovazione tecnologica presso la Direzione generale. Tra i progetti ai quali lega il proprio nome c’è la realizzazione a Napoli dell’Archivio sonoro della canzone napoletana, un’iniziativa destinata a conservare e valorizzare un patrimonio musicale di straordinario valore. Un’attenzione alla memoria e all’identità culturale che accompagna anche il suo impegno amministrativo. La politica, infatti, entra presto nella sua vita. Nel 1990 viene eletto consigliere provinciale di Salerno nelle file del Partito socialista e nello stesso anno assume l’incarico di assessore provinciale al Turismo e alla Cultura. È una stagione nella quale la promozione territoriale comincia a diventare uno dei suoi principali terreni di impegno. Nel 1991 propone la denominazione «Ravello Città della Musica», contribuendo ad avviare un percorso che lega sempre più strettamente la località della Costiera amalfitana alla formazione e alla produzione musicale. Dal 1998 al 2000 è assessore al Turismo del Comune di Amalfi. Anche in questa esperienza l’obiettivo è quello di rafforzare il rapporto tra identità locale, manifestazioni culturali e attrattività turistica. Tra le iniziative nate in quegli anni figurano il Premio Duca di Amalfi Maestro del Diritto e il Festival Ibseniano. La sua traiettoria politica si sviluppa successivamente nell’area del centrosinistra, con la partecipazione all’esperienza dei Democratici di sinistra e, negli anni successivi, al percorso che porta alla nascita del Partito democratico. Non si tratta soltanto di una presenza legata agli incarichi amministrativi: Bottiglieri partecipa al confronto politico e culturale cittadino, intervenendo anche sui temi dell’informazione e del rapporto tra servizio pubblico e democrazia. Accanto agli incarichi politici e professionali, assume responsabilità nel mondo delle fondazioni. È vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana dal 2000 al 2006 e successivamente presidente della Fondazione Salerno Contemporanea. «Nel 2017 assume la presidenza della Scabec, la società regionale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali della Campania. Un incarico che rappresenta un ulteriore passaggio del suo percorso tra informazione, cultura e istituzioni». La sua è dunque una vicenda nella quale il giornalismo rappresenta il punto di partenza, ma non l’unico orizzonte. Dalle redazioni alla Rai, dalle istituzioni provinciali ai Comuni della Costiera, fino alle strutture regionali per la cultura, Antonio Bottiglieri ha attraversato decenni di vita pubblica campana, mantenendo un rapporto costante con Salerno e con la sua storia. Una carriera che racconta anche il percorso di una generazione di professionisti per i quali cultura, informazione e amministrazione sono stati strumenti diversi di un medesimo impegno civile.