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Attualità

Inaugurata la nona edizione del Salerno Boat Show

  • Novembre 6, 2026
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Inaugurata la nona edizione del Salerno Boat Show
Si è aperta oggi la nona edizione del Salerno Boat Show, il salone nautico organizzato e ospitato da Marina d’Arechi, che fino a mercoledì 11 novembre accoglierà cantieri, operatori del settore, diportisti e appassionati del mare.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, a testimonianza dell’importanza della nautica da diporto per lo sviluppo dell’industria, del turismo e dell’economia nazionale e dei territori. La nona edizione si presenta con 110 espositori, 205 brand rappresentati e 220 imbarcazioni nuove in mostra, di cui 185 in acqua e 35 a terra, con una crescita del 10% rispetto alla precedente edizione. Oltre 40.000 metri quadrati di superficie espositiva ospitano un’ampia offerta di imbarcazioni a motore, gommoni, catamarani, barche a vela, accessori e servizi per la nautica.

“Il Salerno Boat Show è espressione di un progetto che va oltre la manifestazione fieristica e che punta a valorizzare le straordinarie potenzialità del nostro territorio – dichiara Agostino Gallozzi, Presidente di Marina d’Arechi –. Il successo di Marina d’Arechi nasce dalla combinazione di tre elementi: un’infrastruttura portuale di altissima qualità, collegamenti efficienti con i principali sistemi di trasporto e una posizione geografica privilegiata, al centro di destinazioni iconiche come la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia, Procida, Sorrento e il Cilento. È questa integrazione tra infrastruttura, accessibilità e territorio a rendere il nostro Marina un punto di riferimento per la nautica e a contribuire alla crescita di Salerno come meta del diporto internazionale. Con il Salerno Boat Show vogliamo rafforzare ulteriormente questo percorso, creando occasioni di incontro tra industria, mercato e appassionati del mare”.
Il Salerno Boat Show fa parte della rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, un sistema che valorizza le manifestazioni territoriali e promuove la cultura della nautica, sostenendo le opportunità di sviluppo del settore e il rapporto diretto tra imprese e pubblico.

Tra gli elementi distintivi della manifestazione resta la possibilità di effettuare prove in mare delle imbarcazioni esposte, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e sperimentare direttamente le novità del mercato.
Accanto all’esposizione nautica, il Salone propone un’articolata offerta enogastronomica e momenti di intrattenimento, con musica dal vivo nel fine settimana a partire dalle ore 18.00.
Il Salerno Boat Show sarà aperto gratuitamente al pubblico fino a mercoledì 11 novembre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00, con apertura prolungata fino alle ore 21.00 sabato 7 novembre.
Per velocizzare l’accesso è disponibile anche la preregistrazione online.
Tutte le informazioni su: www.salernoboatshow.com
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