di Erika Noschese

È durato circa un’ora e mezza l’interrogatorio dell’insegnante cilentana di 37 anni che, insieme al marito giornalista e ad altre tre persone, risulta indagata nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Walter Avallone, il metronotte ucciso lo scorso 12 ottobre a Trentova, ad Agropoli. Ieri mattina, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la donna è stata ascoltata dal procuratore capo Francesco Rotondo, assistita dal suo legale di fiducia, l’avvocato Marco Nigro. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe ribadito più volte la propria estraneità ai fatti contestati, sostenendo di non conoscere né la vittima né gli altri indagati. A margine dell’interrogatorio, l’avvocato Nigro ha chiarito anche la decisione di separare le posizioni difensive dei due coniugi. «Abbiamo deciso di scindere le posizioni anche a livello difensivo: io mi occuperò dell’insegnante e l’avvocato Sarno si occuperà del marito. Non c’è da romanzare su questa scelta, è puramente difensiva e non ha alcun significato processuale. Spesso si fa così», ha spiegato il legale. La 37enne ha scelto di rispondere alle domande degli inquirenti, fornendo la propria versione dei fatti. «La mia assistita non si è avvalsa della facoltà di non rispondere, si è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ha riferito ciò che sapeva in merito ai fatti oggetto di accertamento», ha dichiarato Nigro. «È stato un interrogatorio molto lungo, un’ora e mezza, e da quello che è emerso la signora nulla c’entra con questa vicenda, nulla sa, non conosce nessuno dei soggetti coinvolti: né la vittima né gli altri indagati. Quella sera era a casa e abbiamo la prova che si trovasse presso la propria abitazione», ha aggiunto il difensore. Al centro degli accertamenti ci sarebbe una Ford B-Max intestata all’insegnante, che la sera dell’omicidio sarebbe transitata nei pressi della scena del crimine. Un elemento che, secondo la difesa, non dimostrerebbe alcun coinvolgimento della donna. «L’unico collegamento tra la mia assistita e questo omicidio è che era proprietaria di un veicolo che quella sera transitava nei pressi della scena del crimine. Una circostanza che può dire tutto e nulla», ha sottolineato Nigro.Il legale ha inoltre chiarito che, allo stato, il movente dell’omicidio resta sconosciuto. «Non risulta dagli atti d’indagine né dai capi d’imputazione. La mia assistita non lo conosce, sarà oggetto di accertamento. Il capo d’imputazione contesta anche altri reati oltre all’omicidio. Ci potrebbe essere un movente economico, ma al momento nessuno può dirlo». Un altro elemento significativo riguarda l’identificazione di una terza persona, inizialmente rimasta ignota, la cui posizione è ora al vaglio della Procura. «C’è una terza persona che prima era ignota e adesso è nota, ma chiaramente non sappiamo a che titolo venga coinvolta nella vicenda. Non sappiamo se la Procura ipotizzi che sia l’esecutore materiale e che gli altri siano coinvolti in concorso, perché questo non emerge dal capo d’imputazione. Però il famoso volto ha un nome e un cognome», ha spiegato l’avvocato.Nigro ha poi descritto lo stato d’animo della propria assistita, sottolineando la preoccupazione legata alla gravità delle accuse. «La mia assistita vive questo momento con grande preoccupazione, pur essendo estranea ai fatti. La preoccupazione deriva soprattutto dal fatto di non c’entrare nulla in questa storia e dalla paura che possa esserle attribuita una responsabilità sulla base di indizi o coincidenze che oggi abbiamo spiegato in maniera puntuale e precisa». Intanto, l’inchiesta prosegue con nuovi appuntamenti. Sabato, alle ore 10.30, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sarà interrogato il giornalista cilentano, marito dell’insegnante, assistito dall’avvocato Sarno. Il prossimo 2 dicembre, alle ore 9.30, presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, sono invece previsti accertamenti tecnici irripetibili sulla Ford B-Max sequestrata nell’ambito dell’inchiesta e su altri reperti acquisiti dagli investigatori. Sotto sequestro anche i telefoni cellulari della coppia. Gli esiti delle analisi potrebbero fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’omicidio e degli eventuali ruoli delle persone coinvolte. Restano ancora da chiarire il movente del delitto e le responsabilità individuali, mentre la difesa dell’insegnante ribadisce la sua totale estraneità ai fatti. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.