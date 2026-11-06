Iannone (FdI): “Dal Mit 357 milioni di euro per stazioni ferroviarie Campania

“La Campania è interessata da un importante programma di investimenti per la riqualificazione e il potenziamento delle stazioni ferroviarie, con risorse complessive pari a 357 milioni di euro. Un piano articolato che punta a rendere le infrastrutture più accessibili, moderne e confortevoli, migliorando la qualità dei servizi per i viaggiatori e rafforzando il sistema della mobilità regionale”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone, illustrando il quadro degli interventi di Rete Ferroviaria Italiana nelle stazioni della Campania. Gli interventi riguardano stazioni di medie e grandi dimensioni e sono articolati tra progettazioni in corso, lavori in fase di realizzazione o avvio e opere già completate.

Per quanto riguarda le progettazioni, sono interessate le stazioni di Napoli Campi Flegrei, Napoli Piazza Leopardi, Paestum, Torre Annunziata Centrale e Villa Literno.

A Napoli Campi Flegrei è in corso la verifica della vulnerabilità sismica del fabbricato viaggiatori, propedeutica al successivo progetto di miglioramento sismico, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, attualmente non coperto da finanziamento. A Napoli Piazza Leopardi è in corso la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo accesso da via Tiberio, attraverso il prolungamento dell’attuale sovrappasso, oltre a interventi di miglioramento dell’accessibilità e riqualificazione dei fronti di stazione, per circa 12 milioni di euro.

A Paestum si è concluso l’iter autorizzativo del progetto di riqualificazione del complesso ferroviario e delle aree esterne, che comprende interventi sull’accessibilità, miglioramento sismico, collegamento con il parco archeologico e nuovi servizi ai viaggiatori, per circa 1,4 milioni di euro. A Torre Annunziata Centrale e Villa Literno sono in corso le progettazioni per la riqualificazione dei fabbricati viaggiatori, il miglioramento dell’accessibilità e la sistemazione delle aree esterne, rispettivamente per 9,2 e 13,8 milioni di euro.

Sono invece in corso di realizzazione o in fase di avvio gli interventi nelle stazioni di Ascea, Benevento, Caserta, Capua, Napoli Centrale, Napoli Bagnoli-Coroglio, Napoli Piazza Amedeo, Napoli Mergellina, Napoli Montesanto, Napoli Piazza Cavour, Pagani, Pompei Parco Archeologico, Sapri, Scafati e Torre del Greco.

Ad Ascea sono stati ultimati i lavori di adeguamento alla normativa europea di interoperabilità STI PRM, con l’innalzamento e l’allargamento dei marciapiedi e l’inserimento degli ascensori. È in corso la realizzazione dello shelter a servizio del secondo marciapiede. L’investimento complessivo è di circa 4,3 milioni di euro.

A Benevento sono in corso i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione del fabbricato viaggiatori, relativamente ai corpi A, B e C, insieme al restyling del sottopasso, di una porzione del primo marciapiede e della prima pensilina, per circa 14 milioni di euro. Sono inoltre in fase di completamento, entro la fine dell’anno, gli interventi di adeguamento dell’accessibilità dei marciapiedi 1, 2 e 3, la riqualificazione delle pensiline, il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento dei percorsi tattili e degli impianti di illuminazione, per ulteriori 6,5 milioni di euro.

A Caserta si sono conclusi i lavori di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e l’adeguamento del secondo fronte di stazione alla normativa europea STI PRM. L’investimento, finanziato con fondi PNRR, è stato di circa 6,8 milioni di euro. Sono invece in corso i lavori di restyling del sottopasso, per 500mila euro, con conclusione prevista entro il primo trimestre del 2027.

A Capua è in avvio la progettazione esecutiva della prima fase degli interventi di riqualificazione, che comprende il fabbricato viaggiatori, l’innalzamento dei marciapiedi a quota H55, l’installazione degli ascensori, la riqualificazione del sottopasso e delle scale di accesso, oltre alle pensiline. Il finanziamento disponibile è di circa 3,2 milioni di euro. Una seconda fase riguarderà la riqualificazione delle aree esterne, con il riassetto degli spazi di sosta e della viabilità pedonale, per un valore stimato di 1,4 milioni di euro, attualmente non finanziato.

A Napoli Centrale si sono conclusi i lavori di riqualificazione architettonica e illuminotecnica dell’atrio, per 4,5 milioni di euro, quelli di risanamento e adeguamento impiantistico delle pensiline 3 e 5 e il restyling del sottopasso con l’inserimento degli ascensori, per circa 9,2 milioni di euro. Sono in corso ulteriori interventi sul marciapiede 12, sull’impianto IAP, sull’illuminazione e sui controsoffitti, per un investimento di circa 2,4 milioni di euro. A Napoli Bagnoli-Coroglio, con un investimento di 25 milioni di euro, sono in corso i lavori per la nuova fermata Porta del Parco. L’intervento è articolato in due fasi: la prima, funzionale all’America’s Cup, prevede due nuove banchine a quota H55, collegamenti verticali, locali tecnologici, servizi igienici e l’adeguamento del percorso pedonale del sottovia di via Nuova Agnano. La conclusione è prevista per maggio 2027. La seconda fase comprende pensiline, ascensori, sottopasso ferroviario e riqualificazione delle aree esterne, con ultimazione prevista entro il 2028. Sulla Linea 2 di Napoli sono in corso gli interventi di completamento della prima fase funzionale per migliorare l’accessibilità delle stazioni di Piazza Amedeo, Mergellina, Montesanto e Piazza Cavour, per un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro finanziato con fondi PNRR. A Piazza Amedeo sono stati innalzati i marciapiedi 1 e 2, ampliate le scale e le aree di attesa e inseriti ascensori di collegamento con il sovrappasso. Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione degli spazi interni, delle pensiline e della discenderia di accesso, per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. A Mergellina è stato realizzato un nuovo sottopasso con collegamenti trasversali a quelli esistenti, sono stati riqualificati gli spazi interni e installati nuovi ascensori in sostituzione dei vecchi montacarichi, per circa 10 milioni di euro. A Montesanto sono state sostituite le scale mobili interne, riqualificati i percorsi verticali ed è in corso il completamento della riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per circa 5 milioni di euro. A Piazza Cavour sono stati eseguiti interventi di risoluzione delle interferenze, per circa 5 milioni di euro.

Sono inoltre previste ulteriori fasi di intervento. Per Piazza Amedeo è stata consegnata la progettazione esecutiva che prevede il completamento dei collegamenti verticali con scale e ascensori e un nuovo accesso da via Parco Margherita, per circa 10 milioni di euro, attualmente non finanziati. Per Mergellina il progetto esecutivo approvato comprende ulteriori interventi sulle aree esterne dei due fronti di stazione, per circa 2 milioni di euro, anch’essi non finanziati. A Montesanto è in corso la progettazione esecutiva per l’inserimento dei collegamenti verticali attraverso la realizzazione di pozzi e la riqualificazione della piazza esterna, per circa 18 milioni di euro. A Piazza Cavour il progetto esecutivo prevede due fasi: la prima per la realizzazione dei pozzi destinati ai collegamenti verticali, per circa 13 milioni di euro; la seconda per il fabbricato ipogeo e la sistemazione della piazza esterna, per circa 25 milioni di euro. Entrambe le fasi sono attualmente prive di copertura finanziaria.

Nel Salernitano, particolare rilievo assume la stazione di Pagani, dove è in avvio la progettazione esecutiva della prima fase di riqualificazione. Gli interventi prevedono il miglioramento dell’accessibilità, la riqualificazione del sottopasso, nuove scale a servizio dei marciapiedi, l’innalzamento delle banchine a quota H55, nuove pensiline e ascensori. Il finanziamento disponibile è di circa 3 milioni di euro e l’obiettivo è avviare i lavori nel primo semestre del 2027. Una seconda fase prevede un nuovo fronte di stazione su via Tommaso Fusco, con servizi igienici, aree verdi, spazi pedonali e parcheggio, per circa 7,1 milioni di euro attualmente non finanziati. A Pompei sono stati avviati gli interventi per la realizzazione del nuovo hub di interscambio tra la linea ferroviaria RFI Napoli-Salerno, via Nocera Inferiore, e la linea EAV Napoli-Sorrento. Il progetto comprende una nuova fermata sulla linea RFI, un fabbricato viaggiatori con il riutilizzo dei manufatti storici dell’ex fermata Pompei Scavi, una passerella pedonale sopraelevata di collegamento con la fermata EAV, viabilità di ricucitura, un parcheggio di interscambio e un nuovo cavalcaferrovia.

Sono attualmente in corso i lavori per il cavalcaferrovia e i marciapiedi nelle aree disponibili all’appaltatore, in attesa dell’acquisizione di ulteriori aree interessate da esproprio. L’investimento complessivo, finanziato con fondi FSC, è di circa 46 milioni di euro, con conclusione prevista entro il 2030. A Sapri sono stati ultimati i lavori di restyling e miglioramento sismico del fabbricato viaggiatori e la riqualificazione delle aree esterne, per un investimento PNRR di 5,4 milioni di euro. Sono stati completati anche gli interventi di adeguamento dei marciapiedi 1 e 3, la riqualificazione del sottopasso e l’installazione di due ascensori, per ulteriori 2,9 milioni di euro. Sono invece in corso, da settembre 2026, i lavori sul marciapiede 2, che comprendono il miglioramento dell’accessibilità, la ripavimentazione e l’inserimento di un ascensore, per circa 1,5 milioni di euro.

A Scafati sono in corso gli interventi di adeguamento alla normativa europea STI PRM, che prevedono l’innalzamento a quota H55 dei marciapiedi 1 e 2 e l’inserimento di due ascensori. Sono stati ultimati gli interventi nelle stazioni di Nocera Superiore e Sarno. A Nocera Superiore sono stati completati il restyling del fabbricato viaggiatori, la riqualificazione delle aree esterne, il prolungamento e l’innalzamento dei marciapiedi 1 e 2, la riqualificazione del sottopasso, l’installazione di due ascensori e la realizzazione di nuove pensiline. L’investimento, finanziato con fondi PNRR, è stato di circa 6,3 milioni di euro.

A Sarno sono stati completati il restyling del fabbricato viaggiatori, la riqualificazione delle aree esterne, l’innalzamento dei marciapiedi 1, 2 e 3, la riqualificazione del sottopasso, l’installazione di tre ascensori e il restyling delle pensiline. L’investimento, finanziato con fondi PNRR, è stato di circa 7,8 milioni di euro.

Un ulteriore intervento riguarda la stazione di Salerno, per la quale è previsto un programma di adeguamento delle infrastrutture finalizzato a rafforzarne la centralità come nodo trasportistico strategico, migliorando l’accessibilità e l’integrazione con gli standard europei di interoperabilità. Il progetto comprende l’innalzamento del marciapiede a servizio dei binari 4 e 5, il restyling della pensilina e l’adeguamento dell’illuminazione. La progettazione esecutiva dei diversi moduli è stata avviata a gennaio 2026. I lavori sul terzo marciapiede sono in corso e la conclusione è prevista entro novembre 2026. Il costo dell’intervento è di 3,8 milioni di euro. Tra gli ulteriori interventi figurano quello alla stazione di Pozzuoli Solfatara, dove è prevista la riqualificazione strutturale delle pensiline delle banchine ferroviarie, anche in relazione alle sollecitazioni connesse al bradisismo, e la ripavimentazione del terzo marciapiede. Il costo è di 2,45 milioni di euro, con completamento previsto entro il 2027.

A Napoli Campi Flegrei è previsto il completamento delle attività avviate nel 2026 per il recupero della pensilina storica a servizio dei binari 2 e 3, con interventi di valorizzazione architettonica e adeguamento dell’illuminazione. Il costo è di 2 milioni di euro e la conclusione è prevista entro il 2027.

A Napoli Piazza Garibaldi è stato completato l’intervento di installazione e attivazione dei tornelli a servizio della Linea 2, con nove portali automatizzati, 26 varchi e 52 lettori di titoli di viaggio, per un investimento di 3 milioni di euro. A Portici-Ercolano è stato completato l’intervento di riqualificazione dell’atrio della stazione, con rinnovo delle finiture architettoniche, posa di rivestimenti in marmo travertino, sostituzione degli infissi e adeguamento dell’illuminazione.

L’investimento è stato di 180mila euro. È stato inoltre completato il nuovo ingresso lato est della stazione AV di Napoli Afragola, destinato all’accesso pedonale e al servizio Kiss and Ride. L’intervento ha previsto il completamento della galleria commerciale, nuovi impianti, pavimentazioni, segnaletica, percorsi e mappe tattili, ascensore e scala mobile, oltre alla sistemazione delle aree esterne. Il costo è stato di 7,5 milioni di euro. Per la stessa stazione è previsto anche un nuovo terminal bus presso il nuovo accesso lato est, finalizzato a rafforzare l’integrazione tra Alta Velocità e trasporto pubblico su gomma, con aree dedicate alla fermata e alla sosta di autobus e taxi, una nuova pensilina e la sistemazione degli spazi esterni. L’investimento è di 5 milioni di euro, con completamento previsto entro il 2027.

“Con questo vasto programma di interventi si realizza il futuro del trasporto pubblico in Campania” conclude Iannone.