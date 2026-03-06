Ultras di Casertana e Catania si scontrano sull’A2: 29 Daspo

Arrivano a distanza di mesi i provvedimenti per la guerriglia autostradale dello scorso ottobre: la Polizia di Stato ha emesso 29 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla Procura grazie alle indagini condotte dalla Digos di Salerno.

I fatti risalgono allo scorso autunno, quando i tifosi campani – di ritorno da Picerno – e i sostenitori etnei – di rientro dalla trasferta di Giugliano in Campania – si sono incrociati sull’autostrada A2 e hanno dato vita a violenti scontri su entrambe le carreggiate. I due gruppi ultras si sono fronteggiati armati di bastoni, cinture e fumogeni, con il volto travisato, paralizzando il traffico veicolare in entrambe le direzioni per diversi minuti.