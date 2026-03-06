Ultras di Casertana e Catania si scontrano sull'A2: 29 Daspo - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Ultras di Casertana e Catania si scontrano sull’A2: 29 Daspo
Fico, su Monaldi priorità è continuità assistenziale
Pompei, guide turistiche diffidano e mettono in mora il Parco
Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni
Cronaca Campania

Ultras di Casertana e Catania si scontrano sull’A2: 29 Daspo

  • Marzo 6, 2026
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read
Ultras di Casertana e Catania si scontrano sull’A2: 29 Daspo

 

Arrivano a distanza di mesi i provvedimenti per la guerriglia autostradale dello scorso ottobre: la Polizia di Stato ha emesso 29 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla Procura grazie alle indagini condotte dalla Digos di Salerno.

I fatti risalgono allo scorso autunno, quando i tifosi campani – di ritorno da Picerno – e i sostenitori etnei – di rientro dalla trasferta di Giugliano in Campania – si sono incrociati sull’autostrada A2 e hanno dato vita a violenti scontri su entrambe le carreggiate. I due gruppi ultras si sono fronteggiati armati di bastoni, cinture e fumogeni, con il volto travisato, paralizzando il traffico veicolare in entrambe le direzioni per diversi minuti.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012