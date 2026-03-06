Fico, su Monaldi priorità è continuità assistenziale

“Sono una persona di pochi annunci, stiamo lavorando seriamente su tutti gli aspetti. La prima cosa che interessa alla Direzione Salute della Regione è la continuità assistenziale. Questo è il primo punto, poi tutto verrà. Non deve venire tutto nell’immediato, dobbiamo fare una programmazione seria, complessiva”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania, rispondendo a una domanda su un possibile commissariamento dell’ospedale Monaldi di Napoli dopo la vicenda del trapianto di cuore con organo danneggiato sul piccolo Domenico Caliendo
