De Luca: Porticciolo di Pastena, tutela ambiente e no a cementificazione
ex governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato di essere già al lavoro su un programma di governo per la città.

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, De Luca ha affrontato alcuni dei temi al centro del dibattito cittadino, tra cui il progetto del porto turistico “Marina di Pastena”, tornato alla ribalta dopo anni di stallo.

“Diversi cittadini mi hanno scritto sul porticciolo di Pastena – ha dichiarato –. È un tema che dovrà essere valutato con grande attenzione. Dopo 10-15 anni di silenzio si rimette in piedi questa vicenda: bisogna tutelare l’ambiente ed evitare processi di cementificazione inutile”.

L’ex presidente della Regione ha poi spiegato di essere impegnato nella raccolta di segnalazioni e contributi da parte dei cittadini su diverse questioni amministrative, tra cui la riorganizzazione della polizia municipale.

De Luca ha annunciato anche l’intenzione di promuovere, attraverso un gruppo parlamentare, una proposta di legge nazionale per il riordino del settore.

“Sto raccogliendo contributi – ha concluso –. Dopo il referendum e la discussione sulla legge elettorale vogliamo presentare una proposta che tenga conto anche delle indicazioni arrivate dal territorio”.

