Ufficiale Cirielli, sfiderà Fico

È ufficiale: Fratelli d’Italia candida Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni del 23 novembre. Il partito di Giorgia Meloni ha scelto il vice ministro degli Esteri come proprio rappresentante nella corsa per la successione a Vincenzo De Luca, puntando su una figura di esperienza e fortemente radicata sul territorio.

“Profondamente legato alla sua terra, Cirielli ha l’esperienza e la capacità necessarie per affrontare la sfida di restituire alla Campania il buongoverno che Giorgia Meloni sta garantendo all’Italia, insieme agli alleati del centrodestra”, si legge nella nota ufficiale diffusa da Fratelli d’Italia.

Arriva anche il via libera della Lega, che si schiera al fianco del candidato: