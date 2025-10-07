Salerno, colpo di pistola contro autonoleggio a Pastena - Le Cronache Attualità
Salerno, colpo di pistola contro autonoleggio a Pastena
Ufficiale Cirielli, sfiderà Fico
Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni
Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio Crosetto e Tajani, primo caso al mondo”
  • Ottobre 7, 2025
Torna la paura a Salerno, nel quartiere Pastena, dove nel tardo pomeriggio di oggi — intorno alle 18.30 — è stato esploso un colpo di pistola contro la vetrina di un autonoleggio in via Ricci.

Si tratta della stessa attività commerciale davanti alla quale, la mattina di San Matteo, era stato ritrovato un ordigno inesploso sul marciapiede, poi rimosso dagli artificieri.

L’episodio odierno ha immediatamente fatto scattare l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della sezione Volanti e, successivamente, la polizia scientifica per i rilievi balistici. Presenti anche gli uomini della squadra mobile, che stanno conducendo le indagini su entrambi gli episodi, al momento non si esclude alcuna pista

