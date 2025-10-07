Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni - Le Cronache
Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni
Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni

  • Ottobre 7, 2025
Record a Torino, anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni

(Adnkronos) – È stato aggiudicato alla cifra record per il mercato italiano di 2 milioni e 260mila euro (inclusi i diritti d'asta) l'anello "Trombin" Bulgari con raro diamante rosa di oltre 3 carati, protagonista assoluto della vendita di gioielli, in scena oggi pomeriggio da Aste Bolaffi a Torino. Dopo una serrata competizione tra oltre dieci potenziali compratori, che hanno partecipato all'asta collegati al telefono da tutto il mondo – in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, paesi del Medio Oriente e Hong Kong – l'anello ha raggiunto un realizzo oltre le stime, a conferma del suo straordinario valore collezionistico. Oltre al diamante rosa di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, accompagnato da certificato Gia attestante che è Natural Fancy Intense Pink, VS2, di tipo IIa, il gioiello presentava ulteriori 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati. Il cimelio di famiglia, tramandato dalla nonna alla giovane nipote, era stato indossato per anni e, data l'imponente dimensione della pietra, nonostante recasse la firma Bulgari, ritenuto ingenuamente un semplice quarzo rosa. Solo la valutazione degli esperti della casa d'aste ne ha svelato la vera natura di diamante tra i più rari al mondo. L'incontro tra la leggendaria arte orafa di Bulgari e la magnificenza di una pietra tra le più preziose e ambite lo ha reso un'icona del collezionismo internazionale, un pezzo irripetibile e unico. Questo risultato rappresenta il secondo realizzo più alto mai ottenuto da un gioiello all'asta in Italia e il nuovo top lot assoluto nella storia di Aste Bolaffi, superando il precedente record stabilito, appena a maggio scorso, dall'opera dell'artista francese Fernand Léger. (di Paolo Martini) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

