Triennale: il salernitano Trione nuovo presidente

Vincenzo Trione e’ il nuovo presidente della Triennale di Milano. La nomina del successore di Stefano Boeri alla guida della Fondazione di Viale Alemagna che celebra il design, l’architettura, l’arte visiva e le arti performative e’ arrivata dopo mesi di voci e di confronti tra i vari attori coinvolti, tra cui il Mic e il sindaco, Giuseppe Sala. Originario della provincia di Salerno, 54 anni, Trione e’ professore di Arte e media e di Storia dell’arte contemporanea all’Universita’ Iulm di Milano, dove e’ stato anche preside della Facolta’ di Arti e Turismo. Dal 2020 e’ presidente della Scuola dei Beni e delle Attivita’ Culturali, organismo del Ministero della Cultura dedicato alla formazione avanzata nel campo del patrimonio, ha diretto il Dipartimento di ricerca e formazione del Museo Madre e ha firmato la curatela del Padiglione Italia alla 56ma Biennale di Venezia. “Le mie congratulazioni al nuovo Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, Vincenzo Trione, e al nuovo Consiglio di Amministrazione, ha commentato in una nota il il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “in modo speciale ringrazio il CdA per aver accolto in modo unanime la proposta del Ministero della Cultura, a conferma di una scelta intonata alla collaborazione e alla concordia fra tutti i rappresentanti di un’istituzione culturale cosi’ importante come la Triennale, vanto della cultura milanese, italiana e globale. In particolare sono grato ai soci della Fondazione Triennale, Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, per aver contribuito a creare il clima ideale per una nomina di tale livello. A tutti vanno i miei migliori auspici di buon lavoro”.