Cascone: Bisogna dare tempo a Fico

Luca Cascone, Consigliere e Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) presso Regione Campania.

Come valuta questi primi mesi della presidenza Fico e che differenze ci sono rispetto alla gestione De Luca?

Sono mesi di rodaggio, dove immediatamente si ci è dovuti concentrare sul bilancio da approvare urgentemente, e dei momenti di emergenza principalmente sulla materia sanitaria; in Regione Campania veniamo dalla Giunta De Luca che si può definire iperattiva e che ha raccolto tanti risultati (primo fra tutti l’uscita dal commissari amento della sanità). Credo sia giusto trarre un giudizio dando anche il tempo per avviare anche il nuovo programma a pieno. Il nostro ruolo è essere presenti dare un supporto attivo, ma soprattutto cercheremo di evidenziare le principali criticità chiedendo attenzione e risposte».

Come valuta il documento economico della maggioranza?

«Una buona sintesi che dà risposte sulle tematiche principali non trascurando -con il grande lavoro di tutti i colleghi consiglieri- attenzione per i territori. Bisogna continuare sulla strada tracciata, risanamento dei conti -ottenuti dal grande lavoro della giunta De Luca- e rilancio della Campania».

Quali sono le tre emergenze che ritiene debbano essere affrontate con urgenza in Campania

Il taglio del FNT da parte del governo può diventare drammatico per i servizi in Campania, bisogna lavorare per scongiurarlo. Dobbiamo continuare nel processo di efficientamento e risanamento della sanità campana avviato da De Luca, perché il rischio che torniamo in emergenza è ancora presente. Rischio idrogeologico, bisogna avviare un grande piano emergenziale per intervenire con progetti edi interventi di mitigazione partendo dai territori più fragili: la costiera amalfitana su tutti.

Trasporti, urbanistica e lavori pubblici: che cosa ha in programma?

Soprattutto di dare il mio contributo per completare il lavoro avviato e per concretizzare gli obiettivi nuovi che saranno posti. Per quello che mi sarà possibile in stretta collaborazione con assessore Cuomo ed ovviamente con il vice presidente Casillo. Con Cuomo sarà importantissimo affrontare le nuove norme del adeguamento del piano paesaggistico che vincolano in maniera importanti i comuni e vanno ben ponderate.

Il giovane partito A Testa Alta è uscito bene dalle ultime elezioni regionali e comunali a Salerno. Come pensa che il partito si possa rafforzare sul territorio?

Non possiamo considerarlo un partito per me è un aggregazione civica, che ispirata dalla guida di Vincenzo De Luca, cerca sui territori -come già fatto alle elezioni regionale e le ultime provinciali- di raccogliere tutte quelle anime che si sentono rappresentate da una comune visione e volontà di amministrare puntando all’efficacia ed alla concretezza. Dobbiamo sicuramente crescere con una rappresentanza nelle diverse amministrazioni e costruire al fianco del PD -mio partito- coalizioni ampie e capaci di vincere in ogni comune.

La sanità campana continua a registrare criticità, soprattutto nelle liste d’attesa e nella carenza di personale. Quali interventi ritiene prioritari?

Su questo argomento, strettamente connesso tra materia sanitaria e bilancio, per dare risposte serie ci vuole tanta competenza e tanto lavoro.

Sulle liste di attesa più di tutto, per la carenza di personale, dobbiamo assolutamente recuperare il gap con la media nazionale.

Cosa farà da grande Luca Cascone?

Da grande? In politica non si può mai dire quali opportunità si presenteranno, io penso sempre che il lavoro premia sempre; per cui sono concentrato a lavorare.

Intendo continuare come sempre a Lavorare quotidianamente, cercando di dare risposte alle comunità che rappresento, puntando alla crescita ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Ovviamente per quanto di mia conoscenza e quanto mi è possibile seguo il lavoro messo in campo del vicepresidente Casillo; e sono al suo fianco, per contribuire ad affrontare le problematiche dei trasporti, materia di cui mi occupo da tempo.