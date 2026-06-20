Salerno Letteratura, Erri De Luca: Non mi faccio sangue amaro per Salerno

Torna a far discutere il caso legato a “Salerno Letteratura”, con Erri De Luca che è intervenuto nuovamente sulla vicenda attraverso un video diffuso sui social.

L’autore napoletano, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse provato amarezza per la mancata partecipazione al festival, ha liquidato la questione con toni diretti: «Amarezza, ma quale amarezza. Ora mi facevo il sangue amaro per Salerno», ha affermato.

La polemica era nata dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo scrittore durante una visita a Gerusalemme, in un’intervista concessa al quotidiano Israel Hayom. Quelle parole avevano suscitato reazioni critiche e, di conseguenza, la scelta organizzativa di non affidargli più la prolusione inaugurale della rassegna culturale.