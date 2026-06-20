Cavese, via Prosperi, accordo vicino con Masitto

di Davide Villa
CAVA DE’ TIRRENI – Ora de- cisive in casa Cavese per la scelta del nuovo allenatore. E’ sempre più lontano il fu- turo di Fabio Prosperi con la Cavese, così il club del pre- sidente Lambertiè pronto ad affidarsi ad un nome nuovo in panchina ed in pole c’è Cristiano Masitto. Per l’ex calciatore di Carpi, Savoia e Florentia Viola, si potrebbero aprire le porte del professionismo dopo anni di Dilettanti dove le soddisfazioni non sono mancate. Infatti, nel corso della sua carriera da allena- tore, ha conquistato per ben tre volte la vittoria dei pla- yoff: due volte con il Campo- darsego e una con il Seravezza Pozzi, conqui- stata nello scorso maggio battendo per 2-1 il Prato nella finale del girone E. In passato, Masitto è stato anche vice di Stefano Sottili alla Feralpisalò in Serie C nella stagione 2019/20, oltre ad un’esperienza nel settore giovanile della Fiorentina e una breve parentesi di tre giornate alla Triestina.
Nei giorni scorsi era circo- lato anche il nome di Marco Pomante, vincitore del pla- yoff con il Teramo nel gi- rone F ee ben consociuto dal ds De Liguori con cui ha
condiviso la promozione in B da calciatore con la maglia della Nocerina. Dopo una valutazione la scelta sembra essere caduta su Masitto. Si attende soltanto l’ufficializ- zazione e poi finalmente il nuovo corso della Cavese potrà iniziare. E Prosperi? Non mancano le preten- denti per iltecnico. Prosperi è più che è un’idea per la Ca- sertana che ha salutato Coppiutelli ma ci sarebbero anche Cosenza e Potenza. Nel frattempo la Cavese ha
depositato regolare do- manda di iscrizione al cam- pionato Serie C SkyWifi 26-27 unitamente a tutti gli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali. “L’iscrizione – si legge nella nota del lcub – rappresenta ogni anno uno dei momenti cruciali per le società non trattandosi di un semplice adempimento bensì della riprova di una gestione cor- retta in un calcio che per tutti i club – specialmente in Serie C – risulta ancora lon- tano da una vera sostenibi- lità, come dimostrano i numerosi fallimenti e centi- naia di punti di penalizza- zione irrogati negli ultimi anni. Solo un ingente inter- vento della proprietà – che ha garantito una forte rica- pitalizzazione della società – ha permesso che fossero ri- spettati i parametri neces- sari per l’iscrizione. Il professionismo a Cava de’ Tirreni va difeso da tutte le componenti, ciascuna per quanto di propria spettanza: solo con l’effettivo supporto di tutti il nostro Club potrà continuare il suo percorso di crescita iniziato da questa proprietà 4 anni fa”. Infine,. Francesco Castellano, il ruolo di Responsabile Scou- ting del Club: “Sarà un onore mettere la mia esperienza al servizio di questo presti- gioso club”.