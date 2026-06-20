Cavese, via Prosperi, accordo vicino con Masitto

di Davide Villa CAVA DE’ TIRRENI – Ora de- cisive in casa Cavese per la scelta del nuovo allenatore. E’ sempre più lontano il fu- turo di Fabio Prosperi con la Cavese, così il club del pre- sidente Lambertiè pronto ad affidarsi ad un nome nuovo in panchina ed in pole c’è Cristiano Masitto. Per l’ex calciatore di Carpi, Savoia e Florentia Viola, si potrebbero aprire le porte del professionismo dopo anni di Dilettanti dove le soddisfazioni non sono mancate. Infatti, nel corso della sua carriera da allena- tore, ha conquistato per ben tre volte la vittoria dei pla- yoff: due volte con il Campo- darsego e una con il Seravezza Pozzi, conqui- stata nello scorso maggio battendo per 2-1 il Prato nella finale del girone E. In passato, Masitto è stato anche vice di Stefano Sottili alla Feralpisalò in Serie C nella stagione 2019/20, oltre ad un’esperienza nel settore giovanile della Fiorentina e una breve parentesi di tre giornate alla Triestina. Nei giorni scorsi era circo- lato anche il nome di Marco Pomante, vincitore del pla- yoff con il Teramo nel gi- rone F ee ben consociuto dal ds De Liguori con cui ha

condiviso la promozione in B da calciatore con la maglia della Nocerina. Dopo una valutazione la scelta sembra essere caduta su Masitto. Si attende soltanto l’ufficializ- zazione e poi finalmente il nuovo corso della Cavese potrà iniziare. E Prosperi? Non mancano le preten- denti per iltecnico. Prosperi è più che è un’idea per la Ca- sertana che ha salutato Coppiutelli ma ci sarebbero anche Cosenza e Potenza. Nel frattempo la Cavese ha