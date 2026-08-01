Scafati, D’Auria muore dopo giorni di agonia

Scafati. Ancora strade di sangue nell’Agro nocerino sarnese: muore dopo giorni di agonia il giovane scafatese Giuseppe D’Auria, residente nel quartiere Mariconda dove con la famiglia gestiva una frutteria in zona palazzine. Troppo gravi le ferite riportate nel drammatico sinistro avvenuto in via Santa Maria La Carità tra la città dell’Agro e il Comune Vesuviano e nei pressi del noto bar Smic Nunzio. Il 24enne D’Auria era in sella alla sua moto e stava facendo rientro a casa probabilmente quando, per motivi in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Una dinamica al vaglio degli inquirenti che ieri mattina dopo aver chiuso la strada hanno avviato i prini rilievi. L’impatto, secondo le prime verifiche sarebbe stato frontale ed è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravissime lesioni e contusioni. Forse una distrazione o la velocità dei mezzi a csusare il triste epilogo. La scena apparsa davanti agli occhi di chi ha prestato i primi soccorsi è stata straziante. Subito si sono capit e le condizioni in cui versava il giovane scafatese. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’ambulanza del 118 inviata dall’Asl di Salerno su richiesta dell’automobilista che si è scontrato con il giovane scafatese, sotto shock per l’accaduto. D’Auria è stato ricoverato prima a Castellammare di Stabia e poi in terapia intensiva presso il Cardarelli di Napoli con i medici che si sono resi conto della gravità delle sue condizioni. Monitorato giorno e notte, il cuore del 24enne ha smesso di battere nella tardissima serata di giovedì nonostante il tentativo disperato del personale sanitario di salvargli la vita. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutta la comunità, a cominciare dal Rione Mariconda, dove viveva. Gli scafatesi si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Sono tanti i messaggi di vicinanza e di cordoglio arrivati dopo aver appreso la triste notizia della prematura e grave perdita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Scafati agli ordini del comandante Gaspare Sicignano sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Salma sotto sequestro e autopsia stabilità dal pubblico ministero titolare del fascicolo, si indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Una prassi in questi casi fino a quando non si avrà il quadro della situazione più chiaro. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre sono al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona, alla ricerca di elementi utili per chiarire quanto accaduto. Di sicuro c’è che Scafati piange un’altra giovane vittima di incidente stradale, gli ultimi due qualche mese fa in un tremendo sinistro avvenuto sulla strada che da Sora porta ad Avezzano dove persero la vita due giovani scafatesi. Con Giuseppe D’Auria si allunga la scia di sangue sulle strade del territorio. “Ancora un grave lutto per Scafsti, un dolore immensonpervtutta la città. Ci stringiamo intorno alla fatica”.