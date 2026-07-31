Salerno Pulita negli stabilimenti balneari

Gli operatori di Salerno Pulita saranno presenti nei prossimi fine settimana in alcuni stabilimenti balneari della città di Salerno per premiare i bagnanti più virtuosi, quelli che conferiranno correttamente le lattine in alluminio negli appositi contenitori posizionati nei lidi aderenti alla campagna “Ogni Lattina Vale” che punta a sensibilizzare cittadini e turisti alla corretta raccolta dell’alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito. Un gesto semplice, immediato e alla portata di tutti, che diventa il cuore dell’iniziativa presentata nelle scorse settimane al Comune di Salerno, dove amministrazione comunale, Salerno Pulita e CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio hanno illustrato i dettagli del progetto, sostenuto anche da Coca Cola. Pensata per i lidi balneari, la campagna mette a disposizione contenitori esclusivamente dedicati alle lattine e materiali informativi rivolti ai bagnanti, con l’obiettivo di ridurre la dispersione dei rifiuti in spiaggia e migliorare la qualità dell’ambiente costiero. Nel corso della conferenza stampa, il responsabile comunicazione CIAL, Gennaro Galdo, ha richiamato le parole del Direttore Generale Stefano Stellini, ricordando che Ogni Lattina Vale nasce dalla rete internazionale Every Can Counts, attiva in 21 Paesi e impegnata nel recupero di tonnellate di alluminio attraverso sistemi di raccolta innovativi. L’Italia, nel 2025, ha raggiunto il 92,8% di riciclo delle lattine per bevande, un risultato che avvicina al traguardo del 100% e che conferma l’importanza di intervenire proprio nei luoghi del consumo, rendendo semplice la raccolta differenziata anche fuori casa. L’Amministratore Unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha sottolineato come il progetto si inserisca nel percorso già avviato per la tutela dell’ambiente costiero, affiancandosi allo Spazzamare, giunto alla terza stagione, e all’iniziativa Una Domenica Differente in Spiaggia, dedicata alla sensibilizzazione dei bagnanti. Con Ogni Lattina Vale, ha spiegato, si aggiunge un tassello importante perché si interviene direttamente nei luoghi del consumo, rendendo più immediato il corretto conferimento dell’alluminio. L’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, ha evidenziato il ruolo decisivo della partecipazione dei cittadini, ricordando che la sostenibilità è un impegno condiviso che cresce quando istituzioni, operatori e comunità scelgono di agire insieme. Anche per questo, la presenza degli operatori nei lidi e il coinvolgimento diretto dei bagnanti rappresentano un elemento centrale della campagna. Intanto, nei 19 stabilimenti coinvolti — dall’Arcobaleno all’Aurora, dal Baia al Balnea, dai lidi Carabinieri ed Esercito fino a Eureka, J Beach, Kursaal, La Conchiglia, Colombo, Lido Lido, Maremo’, Marina d’Arechi, Miramare, Nuovo Mercatello, Scoglio 24, Sea Garden e Siulp — la raccolta dedicata delle lattine è già operativa. Oltre al conferimento, i bagnanti potranno partecipare a quiz ambientali e ricevere gadget ecosostenibili, trasformando la tutela dell’ambiente in un gesto semplice e quotidiano, capace di generare un impatto reale sulla qualità delle spiagge e del mare.