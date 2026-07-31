Migranti, Piero De Luca attacca Governo: Su Schengen solo propaganda

Duro affondo di Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Europei della Camera, nei confronti del Governo sul tema dell’immigrazione e della gestione della crisi che sta interessando la città di Ceuta, enclave spagnola in territorio africano al confine con il Marocco.

Secondo il parlamentare dem, «dal Governo arriva l’ennesima dose di propaganda quotidiana, utile soltanto a distogliere l’attenzione dai problemi economici del Paese, come il caro carburanti, l’aumento delle bollette e il costo della spesa, ai quali la destra non è in grado di dare risposte».

De Luca contesta anche la proposta di sospendere gli accordi di Schengen, definendola «puramente demagogica» e sostenendo che non rappresenti una soluzione efficace per affrontare i flussi migratori.

«La tragedia umanitaria che sta interessando Ceuta – afferma – dovrebbe spingere l’Europa a sostenere la Spagna e a rafforzare il contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono i fenomeni migratori, non ad alimentare slogan destinati esclusivamente al dibattito politico interno».

Il deputato ricorda inoltre che, in base al Codice Frontiere Schengen, le città di Ceuta e Melilla sono già soggette a un regime speciale di controlli, che limita i trasferimenti verso la Spagna continentale e gli altri Paesi dell’Unione europea.

«La migrazione – conclude De Luca – è una questione strutturale europea che richiede responsabilità condivise, corridoi legali, un efficace meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo e una maggiore cooperazione con i Paesi di origine e di transito. Dopo quattro anni di politiche fallimentari, il Governo dovrebbe comprendere che su questo tema serve più Europa, non meno».