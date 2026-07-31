Salernitana, arrivano i rinforzi: ecco Zoia, Heinz e Mastrovito - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, arrivano i rinforzi: ecco Zoia, Heinz e Mastrovito
Salerno Pulita negli stabilimenti balneari
Migranti, Piero De Luca attacca Governo: Su Schengen solo propaganda
E’ morto Carlo D’Amato, il salernitano sindaco di Napoli
Salernitana

Salernitana, arrivano i rinforzi: ecco Zoia, Heinz e Mastrovito

  • Agosto 1, 2026
  • 0
  • 78
  • 2 Min Read
Salernitana, arrivano i rinforzi: ecco Zoia, Heinz e Mastrovito

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana cambia pelle. Dopo gli arrivi di Galeotti, Llano, Djibril, Be- vilacqua e Cardoni, la società granata piazza altri tre colpi in entrata. Il primo è in pro- spettiva: è stato ingaggiato il centrocampista classe 2005 Mattia Mastrovito (nella foto). Trequartista reduce da una stagione nelle fila del Martina, in serie D, impre- ziosita da 6 reti e 7 assist in 29 presenze, il giovane ta- lento nativo proprio di Mar- tina Franca era seguito anche da altre società di serie C (tra cui il Bari) e da un paio di B (una di queste era la Carrarese). Mastrovito ha firmato un contratto bien- nale con vari bonus ad obiettivi e dovrebbe mettersi

a disposizione di Serse Cosmi nelle prossime ore. Intanto il tecnico potrà final- mente abbracciare anche i difensori centrali tanto ri- chiesti. In dirittura d’arrivo, infatti, sono le trattative per lo svincolato Heinz e per Zoia della Vis Pesaro: i due difensori saranno i nuovi braccetti, rispettivamente di destra e di sinistra, della re- troguardia a tre disegnata da Cosmi. Resta da inserire il tassello centrale che po- trebbe essere Caporale del Cosenza, ma per lui è neces- sario rilanciare dopo gli in- serimenti di Brescia, Bari e Lecco. Restano in piedi le piste che portano allo svin- colato Marco Capuano ed a Manzi dell’Avellino. Intanto resta fitto il dialogo con il Benevento per alcuni calcia- tori in uscita dal club giallo-rosso quello

campista Talia, il fantasista Manconi e l’attaccante Tumminello sono i nomi in cima alla lista della spesa di Fag- giano che, però, deve anche cedere. In lista di sbarco datempo ci sono Varone e Ghi- glione, che sono in procinto di passare rispettivamente al Gubbio ed al Mantova. In bilico anche Carriero e Lon- gobardi, estromessi da Cosmi nell’ultimo test ami- chevole di Cascia, mentre sono in chiusura le cessioni di Arena e di Quirini al Lecco. Rinnovo in vista e cessione in prestito, invece, per i gio- iellini Di Vico e Boncori. Le società minori di terza serie stanno scatenando una vera e propria asta per i talenti della Salernitana e nelle prossime ore potrebbero es- serci sviluppi importanti. Nel frattempo un altro gio- vane, il portiere Corriere, è stato ceduto al Real Aversa. Per il momento sia Capo- maggio che Achik, richie- stissimi sul mercato, dovrebbero restare.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012