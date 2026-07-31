Salernitana, arrivano i rinforzi: ecco Zoia, Heinz e Mastrovito

SALERNO – La Salernitana cambia pelle. Dopo gli arrivi di Galeotti, Llano, Djibril, Be- vilacqua e Cardoni, la società granata piazza altri tre colpi in entrata. Il primo è in pro- spettiva: è stato ingaggiato il centrocampista classe 2005 Mattia Mastrovito (nella foto). Trequartista reduce da una stagione nelle fila del Martina, in serie D, impre- ziosita da 6 reti e 7 assist in 29 presenze, il giovane ta- lento nativo proprio di Mar- tina Franca era seguito anche da altre società di serie C (tra cui il Bari) e da un paio di B (una di queste era la Carrarese). Mastrovito ha firmato un contratto bien- nale con vari bonus ad obiettivi e dovrebbe mettersi

a disposizione di Serse Cosmi nelle prossime ore. Intanto il tecnico potrà final- mente abbracciare anche i difensori centrali tanto ri- chiesti. In dirittura d’arrivo, infatti, sono le trattative per lo svincolato Heinz e per Zoia della Vis Pesaro: i due difensori saranno i nuovi braccetti, rispettivamente di destra e di sinistra, della re- troguardia a tre disegnata da Cosmi. Resta da inserire il tassello centrale che po- trebbe essere Caporale del Cosenza, ma per lui è neces- sario rilanciare dopo gli in- serimenti di Brescia, Bari e Lecco. Restano in piedi le piste che portano allo svin- colato Marco Capuano ed a Manzi dell’Avellino. Intanto resta fitto il dialogo con il Benevento per alcuni calcia- tori in uscita dal club giallo-rosso quello

campista Talia, il fantasista Manconi e l’attaccante Tumminello sono i nomi in cima alla lista della spesa di Fag- giano che, però, deve anche cedere. In lista di sbarco datempo ci sono Varone e Ghi- glione, che sono in procinto di passare rispettivamente al Gubbio ed al Mantova. In bilico anche Carriero e Lon- gobardi, estromessi da Cosmi nell’ultimo test ami- chevole di Cascia, mentre sono in chiusura le cessioni di Arena e di Quirini al Lecco. Rinnovo in vista e cessione in prestito, invece, per i gio- iellini Di Vico e Boncori. Le società minori di terza serie stanno scatenando una vera e propria asta per i talenti della Salernitana e nelle prossime ore potrebbero es- serci sviluppi importanti. Nel frattempo un altro gio- vane, il portiere Corriere, è stato ceduto al Real Aversa. Per il momento sia Capo- maggio che Achik, richie- stissimi sul mercato, dovrebbero restare.