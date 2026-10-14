Torrione, cocaina nascosta nel tetto dell’auto: arrestato giovane

Proseguono senza sosta i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dalla Questura di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un giovane del posto sorpreso in possesso di diverse dosi di droga nel quartiere di Torrione, precisamente lungo la centralissima via Posidonia.

Il controllo e il nascondiglio nell’auto

L’operazione è scattata a seguito dei quotidiani servizi di pattugliamento e monitoraggio del territorio da parte degli agenti in borghese, che hanno notato il comportamento sospetto del ragazzo alla guida del veicolo. I poliziotti sono quindi intervenuti per sottoporlo a un controllo approfondito:

La perquisizione veicolare: Durante le verifiche sul mezzo, le forze dell’ordine hanno scovato un’intercapedine ricavata ad hoc nell’imbottitura del tetto dell’autovettura . All’interno del nascondiglio erano stati celati 10 involucri termosaldati contenenti cocaina , già pronti per essere spacciati sulle piazze di spaccio cittadine.

Guida senza patente: Dagli accertamenti ai terminali della banca dati è emerso un ulteriore dettaglio: il giovane si trovava alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente di guida. Il ragazzo era inoltre già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici ed era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I provvedimenti della Procura

Al termine delle formalità di rito presso gli uffici della Questura, per il giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato denunciato a piede libero per la violazione del Codice della Strada relativa alla guida senza patente, mentre la sostanza stupefacente e il veicolo sono stati posti sotto sequestro giudiziario.