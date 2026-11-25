di Erika Noschese

Un incendio nel cuore della notte, due escavatori danneggiati e un’indagine della Squadra Mobile per accertare le cause del rogo. È quanto accaduto nel cantiere dell’ex Triangolo, in via Robertelli, nel quartiere Torrione, dove sono in corso i lavori di demolizione della struttura commerciale destinata a lasciare spazio a un nuovo edificio residenziale di nove piani. Un episodio che riaccende i riflettori su un intervento edilizio già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane e sul quale ora si concentra anche l’attenzione degli investigatori. L’allarme è scattato intorno all’1.30 della scorsa notte, quando le fiamme hanno interessato due mezzi meccanici presenti all’interno dell’area di cantiere, a pochi passi dal mercato rionale e nel cuore di una zona densamente abitata della parte orientale di Salerno. Si tratta di due escavatori di proprietà di Marinelli, noleggiati dalla ditta esecutrice dei lavori, la Sandullo Costruzioni Srl, per effettuare le operazioni di abbattimento dell’ex complesso commerciale. Il bilancio economico sarebbe particolarmente pesante: secondo una prima stima, i danni ammonterebbero complessivamente a circa 400mila euro. Le immagini scattate nelle ore successive all’incendio mostrano chiaramente i segni lasciati dalle fiamme su uno dei mezzi, con la cabina annerita, i vetri danneggiati e diverse componenti interne compromesse. L’escavatore si trova ancora tra le macerie dell’edificio in demolizione, circondato da cumuli di cemento, detriti e strutture metalliche. Nell’area è presente anche un secondo mezzo che, come detto, è coinvolto nell’episodio. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’effettiva entità dei danni riportati da entrambi gli escavatori e l’eventuale compromissione delle componenti meccaniche ed elettroniche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’episodio è ora al centro degli accertamenti degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a individuare l’origine dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella dolosa, sebbene al momento non siano stati resi noti elementi tali da consentire di stabilire con certezza la natura del rogo. Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Già nella mattinata successiva all’incendio, infatti, gli investigatori hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere, alla ricerca di eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti e successive all’episodio. L’obiettivo è verificare la presenza di persone nei pressi del cantiere e ricostruire la sequenza temporale degli eventi. Resta da chiarire se le fiamme abbiano avuto origine da uno dei mezzi per poi coinvolgere l’altro o se vi siano state differenti modalità di propagazione. L’incendio assume particolare rilievo anche per il contesto nel quale si è verificato. Il cantiere dell’ex Triangolo, storico punto di riferimento commerciale del quartiere Torrione, è infatti interessato da un’importante operazione di trasformazione urbanistica. Al posto della struttura demolita è prevista la realizzazione di un fabbricato residenziale di nove piani, nell’ambito di un progetto portato avanti dall’impresa dell’Avellinese. Un intervento destinato a modificare sensibilmente l’aspetto di una porzione del quartiere, già caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici residenziali e da una forte densità abitativa. Proprio la prospettiva della costruzione del nuovo palazzo aveva alimentato, nelle scorse settimane, malumori e perplessità tra alcuni residenti della zona. Al centro delle contestazioni, l’impatto della nuova edificazione sul contesto urbano circostante e le conseguenze dell’intervento per un’area già particolarmente congestionata. Le preoccupazioni erano emerse mentre prendevano il via le operazioni di demolizione dell’ex struttura commerciale, con l’impiego di mezzi pesanti e la progressiva rimozione delle parti dell’edificio. Le polemiche legate al progetto edilizio e l’incendio della scorsa notte restano, tuttavia, due vicende distinte: allo stato attuale non risultano elementi accertati che consentano di stabilire un collegamento tra le contestazioni dei residenti e il danneggiamento dei mezzi. Saranno esclusivamente le indagini a chiarire se dietro l’episodio possa esserci un’azione intenzionale e, in tal caso, a individuarne eventuali responsabili e motivazioni. Intanto, il rogo rappresenta un duro colpo per l’attività del cantiere, considerata l’entità dei danni economici e il coinvolgimento di due escavatori utilizzati per le operazioni di demolizione. L’attenzione resta dunque concentrata sull’attività della Squadra Mobile e sugli esiti degli accertamenti tecnici.