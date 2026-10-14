Vassallo, Costa: “Nel 2027 una bicamerale per fare luce sulla vicenda”

“Nel 2027 mi impegno per la costituzione di una bicamerale che si interessi dell’omicidio di Angelo Vassallo”. È l’annuncio del vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, arrivato oggi a margine dell’anteprima nazionale del docufilm “Perché?”, dedicato alla vita e all’impegno politico del sindaco pescatore di Pollica, ucciso nel settembre del 2010.

La proiezione si è svolta nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati, alla presenza dei fratelli Dario e Massimo Vassallo, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e autori del progetto. All’iniziativa erano presenti anche l’avvocato Gerardo Spira, segretario storico del Sindaco Pescatore, l’ingegnere Antonio Curcio e Anna Maria Mainenti.

A margine della proiezione si è svolto un dibattito moderato dalla giornalista de Il Mattino, Barbara Landi, dedicato alla vicenda giudiziaria, alla ricerca della verità e al ruolo delle istituzioni. Il docufilm nasce dalla volontà della Fondazione di raccontare Angelo Vassallo a partire dalla sua vita, dal suo impegno amministrativo e dalla sua visione del territorio, senza fermarsi esclusivamente alla sua morte. Un lavoro che, a sedici anni dall’omicidio, vuole riportare la vicenda al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

“Abbiamo sentito il bisogno di realizzare questo docufilm – ha dichiarato Dario Vassallo – perché ci troviamo in un momento critico di questo processo. Il docufilm vuole essere uno sprono allo Stato perché faccia veramente lo Stato. Sono sedici anni che immaginiamo di fare qualcosa di professionale e di artistico sulla storia di Angelo e oggi siamo riusciti a portare questo racconto all’interno delle istituzioni”