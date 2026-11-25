Proseguono i lavori di riqualificazione della piscina comunale Simone Vitale di Salerno, interessata da un intervento di ristrutturazione che punta a rinnovare completamente la struttura e a restituire alla città un impianto moderno, sicuro e pienamente funzionante. A fare il punto sull’andamento del cantiere è stato ieri mattina il sindaco Vincenzo De Luca, nel corso di un sopralluogo durante il quale ha illustrato lo stato di avanzamento delle opere e le prospettive per il rilancio dell’impiantistica sportiva cittadina. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare gli interventi entro dieci mesi, attraverso un programma che comprende il rifacimento della copertura, la sostituzione degli infissi e il rinnovamento degli impianti idraulici e di riscaldamento. «Stiamo facendo lavori di rinnovo di tutta la struttura, si stanno cambiando gli infissi e all’interno sono stati installati ponteggi molto importanti. Pensiamo di completare la copertura del primo lotto entro febbraio», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la complessità delle operazioni in corso. Una delle fasi più delicate riguarda proprio il montaggio del telo di copertura, già predisposto in laboratorio ma non ancora installato a causa delle condizioni meteorologiche. «L’impresa aspetta che ci siano due o tre giorni di tempo buono per collocare il telo. Non deve esserci né pioggia né vento, altrimenti diventa complicato procedere con il montaggio», ha chiarito De Luca. Secondo il cronoprogramma illustrato dal sindaco, la parte edile dovrebbe essere completata entro febbraio, mentre per gli interventi sugli impianti è stata già espletata una seconda gara. Si tratta di opere particolarmente importanti per garantire il corretto funzionamento della piscina, soprattutto sotto il profilo del riscaldamento dell’acqua e delle condizioni igienico-sanitarie. «Abbiamo dovuto fare un’altra gara per rifare tutta l’impiantistica. Avevamo problemi molto delicati per quanto riguarda il riscaldamento e l’igienizzazione della piscina. Dovremo avere un po’ di pazienza, il lavoro da recuperare è tanto, ma è pienamente in corso», ha evidenziato il sindaco. L’intervento, dunque, non si limita a un semplice restyling, ma punta a una riqualificazione complessiva della struttura, con l’obiettivo di superare le criticità accumulate negli anni e garantire condizioni adeguate per le attività sportive. «Puntiamo ad avere l’impianto pienamente funzionante entro dieci mesi. Sono tempi credo congrui per un intervento radicale di ristrutturazione della piscina», ha assicurato De Luca, chiedendo comprensione agli sportivi e alle società che attendono di poter tornare a utilizzare la struttura. Il sopralluogo alla Simone Vitale è stato anche l’occasione per fare il punto sul futuro degli altri impianti sportivi cittadini. Il 2027, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà rappresentare un anno decisivo per il completamento di una serie di interventi destinati a modificare profondamente la dotazione infrastrutturale di Salerno. Tra le opere richiamate dal sindaco figurano il nuovo palazzetto dello sport, il campo Volpe e lo stadio Arechi, per il quale è previsto un importante programma di trasformazione. «Il 2027 sarà anche l’anno del palazzetto dello sport, del campo Volpe e dell’apertura di tutto il cantiere dello stadio Arechi. Sarà davvero un anno importante, nel quale potremo dire che Salerno, dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, è una città europea», ha dichiarato il primo cittadino. Per il campo Volpe, in particolare, l’auspicio è arrivare al completamento degli interventi entro la prossima primavera, mentre per il palazzetto dello sport si punta alla conclusione dei lavori nel corso del prossimo anno. Sul fronte dello stadio Arechi, De Luca ha confermato che sono in corso le attività legate al programma di demolizione e riqualificazione, che dovrà procedere in coordinamento con la disponibilità delle strutture alternative. Accanto alla realizzazione e alla riqualificazione degli impianti resta però aperta una questione centrale: quella della gestione. Il sindaco ha riconosciuto le difficoltà legate alla carenza di personale e alla necessità di garantire una manutenzione costante delle strutture, evitando che gli investimenti realizzati possano essere compromessi nel tempo. «Se facciamo il calcolo degli impianti che abbiamo a Salerno, abbiamo veramente una dotazione straordinaria. Il problema è la gestione e la manutenzione. La gestione per la carenza di personale e la manutenzione per quanto riguarda le gare che dovremo fare», ha spiegato De Luca. Per le nuove strutture, con particolare riferimento al palazzetto nell’area di Mariconda-Mercatello, l’amministrazione comunale intende predisporre un bando per individuare le modalità di gestione. Nell’immediato potrebbe essere prevista una soluzione transitoria attraverso Salerno Solidale, una delle società partecipate del Comune. Il sindaco ha inoltre auspicato un coinvolgimento diretto delle federazioni sportive, chiamate a contribuire alla valorizzazione e al funzionamento degli impianti. «Faremo un bando per quanto riguarda i nuovi impianti realizzati, in modo particolare il palazzetto a Mariconda-Mercatello. Credo che faremo una gestione transitoria con una delle nostre società, Salerno Solidale. Ci auguriamo che ci sia anche un impegno delle federazioni sportive che diano una mano», ha aggiunto. La priorità resta quindi quella di completare i cantieri e costruire un modello organizzativo capace di garantire continuità alle attività sportive. Un percorso che richiederà ancora tempo, ma sul quale il sindaco ha ribadito l’impegno dell’amministrazione. «Un po’ di pazienza anche qui, ma arriveremo ai risultati», ha concluso De Luca. Per la piscina Simone Vitale, intanto, la prossima tappa sarà il completamento della copertura, previsto entro febbraio, prima di procedere con gli ulteriori interventi impiantistici. Un passaggio fondamentale per avvicinare la riapertura di una struttura importante per lo sport salernitano, mentre la città si prepara a una stagione di lavori che interesserà alcuni dei suoi principali impianti.