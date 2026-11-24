Scafati. Torna in città l’emergenza ambientale per il Rio Sguazzatorio affluente del Sarno che presenta schiuma bianca e maleodorante. “Non siamo.la discarica del territorio”. Il sindaco Aliberti tuona e chiede verifiche urgenti agli enti competenti per individuare la provenienza dello scarico e accertare eventuali responsabilità. Sono stati i residenti a segnalare agli organi preposti, palazzo Mayer in testa, quanto sta accadendo all’interno del corso d’acqua al confine con il territorio di Angri. Si teme un possibile sversamento di sostanze inquinanti. Pasquale Aliberti ha percorso il torrente fino ad Angri e ha allertato la Polizia Municipale, gli enti competenti della Regione Campania e i propri dirigenti, chiedendo verifiche immediate per risalire all’origine dello scarico. Il primo cittadino ha affidato alle proprie dichiarazioni una dura presa di posizione sulla vicenda, chiedendo controlli, sopralluoghi e campionamenti delle acque per individuare eventuali responsabili di scarichi abusivi. “Emergenza ambientale, quello che sta accadendo lungo il Rio Squazzatorio è gravissimo e non può essere tollerato- esordisce il numero uno di Palazzo Mayer-. Le immagini documentano una situazione allarmante, non possiamo continuare ad assistere impotenti all’avvelenamento del nostro territorio”. Se dietro quanto sta accadendo ci sono aziende o soggetti responsabili di scarichi abusivi, devono essere individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. E’ quanto chiede il sindaco perchè “non bastano le segnalazioni. Servono controlli immediati, sopralluoghi, campionamenti delle acque e accertamenti lungo tutto il corso del canale, fino alla sorgente dell’inquinamento”. Il lavoro svolto durante l’estate per contrastare gli scarichi e gli interventi di dragaggio per ridurre il rischio di allagamenti non può essere vanificato da comportamenti criminali o dall’assenza di controlli. “La salute dei cittadini viene prima di tutto. L’ambiente non ha colore politico e non può essere lasciato solo! Chiediamo alla Regione Campania, all’Arpac, alle forze dell’ordine e a tutti gli enti competenti di intervenire subito”. Da un problema ad altri che affliggono la città. A cominciare dal corretto sversamento di rifiuti. In questa ottica è da inquadrare il blitz in via Cesare Battisti con controlli all’interno delle abitazioni, insieme alla Polizia Municipale, per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto delle regole della raccolta differenziata. “La differenziata a Scafati sta migliorando a vista d’occhio, e questo è un dato che ci incoraggia. Ma non basta. C’è ancora tanto da fare e soprattutto non possiamo permettere che il comportamento scorretto di qualcuno vanifichi gli sforzi della maggioranza dei cittadini che rispettano le regole”.