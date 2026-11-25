Un duro attacco alla burocrazia nazionale e regionale, ai finanziamenti che tardano ad arrivare e a una macchina amministrativa che, secondo il sindaco Vincenzo De Luca, continua a rallentare interventi fondamentali per la città. È questo il messaggio lanciato ieri mattina dal primo cittadino di Salerno, a margine del sopralluogo effettuato al plesso scolastico Matteo Mari, in piazza Alfonso Trucillo, insieme all’assessore all’Istruzione Gaetana Falcone. Un’occasione per presentare un importante intervento di riqualificazione dell’edificio, ma anche per tornare sulle difficoltà che interessano altri istituti scolastici cittadini e sulle risorse ancora in attesa di essere sbloccate. «Voi pensavate che ci stesse sempre De Luca a fare il presidente della Regione e non è così. Non si muove una foglia», ha dichiarato il sindaco, rispondendo alle domande sulla situazione della scuola Carlo Alberto Alemagna di Torrione, chiusa ormai da tempo e ancora in attesa dei finanziamenti necessari per gli interventi previsti. Parole che riaccendono il confronto sui rapporti tra Palazzo di Città e Regione Campania, soprattutto sul fronte della programmazione e della gestione delle risorse destinate alle opere pubbliche. La questione riguarda un pacchetto di interventi che comprende, oltre alla Carlo Alberto Alemagna, anche il parco del Seminario, lo stadio Vestuti, la scuola Lanzalone e alcuni lavori relativi al Teatro Verdi e al Casino Sociale. Opere per le quali l’amministrazione comunale attende lo sblocco dei fondi di coesione. «Stiamo ancora aspettando che si sblocchino questi fondi che fanno parte di un pacchetto di interventi che abbiamo sollecitato con le risorse dell’Accordo di Coesione. Appena li avremo disponibili, partiremo anche con la Carlo Alberto Alemagna», ha spiegato De Luca, evidenziando come il mancato trasferimento delle risorse continui a impedire l’avvio dei lavori. Il sindaco ha quindi allargato il ragionamento ai tempi della pubblica amministrazione, soffermandosi anche sulla vicenda dello stadio Arechi. «Il problema che registriamo oggi nel rapporto con la Regione è quello dei tempi. Noi lavoriamo a minuti, neanche a ore. In altre istituzioni ci sono tempi molto dilatati», ha affermato, denunciando una lentezza che, a suo giudizio, rischia di compromettere la realizzazione di interventi strategici. Particolarmente duro il riferimento all’iter della variante dell’Accordo di Coesione, approvata dal CIPESS quasi due mesi fa e comprendente anche il finanziamento per lo stadio Arechi. «Stiamo ancora aspettando che arrivino le carte alla Corte dei Conti. Per noi dell’amministrazione di Salerno sono cose sconcertanti», ha dichiarato De Luca, ripercorrendo i diversi passaggi burocratici che hanno interessato il provvedimento. Secondo quanto ricostruito dal primo cittadino, la variante, nella quale la Regione ha inserito anche 140 milioni di euro per lo stadio San Paolo di Napoli, è stata approvata dal CIPESS dopo circa un anno. Successivamente la documentazione è stata trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato, quindi al capo di gabinetto del Ministero dell’Economia, per poi tornare al Ministero della Coesione, dal quale dovrà essere inviata alla Corte dei Conti. Un percorso che comporterà ulteriori attese prima del completamento dell’iter. «È la malattia dell’Italia, la palude burocratica. Se poi ci aggiungiamo pure la palude regionale, non va bene. Sollecitiamo tempi di decisione più rapidi», ha incalzato il sindaco. Il secondo blocco di interventi, quello relativo alla Carlo Alberto Alemagna, al parco del Seminario e allo stadio Vestuti, dovrebbe essere affrontato soltanto dopo l’approvazione definitiva della variante. «Ci hanno detto che si sarebbe affrontato questo problema dopo l’approvazione definitiva della variante. Non mi fate dire altro», ha concluso polemicamente sul punto. Le dichiarazioni sono arrivate durante la visita alla scuola Matteo Mari, dove l’amministrazione comunale ha presentato un progetto di riqualificazione da oltre 9,3 milioni di euro, finanziato attraverso il Programma regionale Campania FESR 2021-2027. L’intervento interesserà il plesso che ospita la scuola dell’infanzia e primaria e prevede opere di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, oltre al rifacimento degli impianti. Si tratta di uno degli investimenti più consistenti previsti dall’amministrazione comunale per l’edilizia scolastica. I lavori avranno una durata stimata di circa diciotto mesi e comporteranno un’importante trasformazione della struttura, con l’obiettivo di garantire condizioni di maggiore sicurezza e ambienti più moderni e funzionali per alunni, docenti e personale scolastico. «Dobbiamo recuperare qualche ritardo che si è accumulato nel passato. Abbiamo molte scuole che richiedono interventi di messa in sicurezza. Questo probabilmente è l’intervento più impegnativo. Abbiamo fatto una gara per quasi 10 milioni di euro di investimenti. Bisognerà fare i lavori per un anno e mezzo», ha spiegato De Luca, sottolineando la complessità dell’operazione. Il progetto prevede un intervento strutturale sull’edificio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e al completo rinnovamento degli impianti, a partire da quelli di riscaldamento. «Cercheremo di accelerare anche i tempi, ma è un lavoro impegnativo che riguarda la messa in sicurezza dal punto di vista sismico, il rifacimento di tutti gli impianti e, ovviamente, avremo alla fine una delle scuole più belle e più attrezzate della nostra provincia», ha assicurato il sindaco. Resta centrale il tema dei disagi che gli interventi potranno comportare per le famiglie e per gli studenti. L’amministrazione comunale dovrà infatti gestire una fase particolarmente delicata, cercando di conciliare le esigenze del cantiere con quelle della comunità scolastica. «Ce la metteremo tutta per creare meno disagi possibili per le famiglie e per gli alunni, ma dovremo fare quello che è necessario per la messa in sicurezza», ha ribadito De Luca. Il primo cittadino ha poi richiamato l’attenzione sulle altre criticità che interessano il patrimonio scolastico comunale, a partire dalla Carlo Alberto Alemagna di Torrione e dalla Lanzalone nel centro storico, per la quale sono necessari interventi di consolidamento statico. «Abbiamo una stagione davvero molto impegnativa per quanto riguarda l’edilizia scolastica», ha osservato, evidenziando la necessità di accelerare la programmazione degli interventi. Dal sopralluogo alla Matteo Mari, De Luca ha infine allargato il confronto al dibattito nazionale sull’autonomia differenziata, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze sul sistema dell’istruzione e sulla sanità. «Uno dei punti più delicati del programma nazionale di autonomia differenziata riguarda proprio il mondo della scuola, oltre alla sanità. Sulla sanità rischiamo una marginalizzazione di tutto il Sud. Per le scuole rischiamo una frantumazione dei programmi scolastici e quindi anche di mettere in discussione l’unità del nostro Paese», ha dichiarato.