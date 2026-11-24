di Carmine Rosamilia

All’inizio pensò che Georgia fosse partita. Una decisione presa in silenzio, senza avvertire nessuno, come poteva accadere a una persona che lui stesso descriveva come riservata e abituata a muoversi per conto proprio. Poi arrivarono le telefonate della madre, i messaggi consegnati ma mai letti e, infine, la stanza vuota. A Diario del Giorno, Pino ha ripercorso i giorni in cui capì che Georgia Ghignola non era più nell’alloggio di Ottati dove aveva vissuto per quasi tre anni. La 42enne dava ripetizioni e seguiva lezioni anche online. Le sue tracce si sono perse a novembre; l’ultimo accesso al suo account WhatsApp risale all’8 novembre. La Fiat Doblò arancione è stata ritrovata nell’area delle Sorgenti di Controne, a breve distanza dal fiume Calore. Nell’abitacolo sono rimasti il telefono, il computer, i documenti e altri effetti personali. Le ricerche sono proseguite nella zona e l’esame dei dispositivi è atteso tra gli accertamenti utili a ricostruire contatti e spostamenti. Nel racconto di Pino, il primo campanello d’allarme non fu una telefonata di Georgia, ma l’assenza dell’auto. La madre, che viveva in una parte separata della struttura, gli disse che la Doblò non era rientrata. All’inizio lui non vide un motivo per preoccuparsi: Georgia poteva essere uscita, e non era sua intenzione trattenerla o controllarne i movimenti. Quando la madre tornò a segnalargli che la vettura mancava ancora, provò a contattarla su WhatsApp. I messaggi risultavano consegnati, ma non letti. Sul profilo compariva come ultimo accesso la domenica 8 novembre. Pino raggiunse l’alloggio alcuni giorni dopo. Entrò forzando una serratura diversa, perché le chiavi non erano al loro posto. La stanza, racconta, appariva svuotata: l’armadio era vuoto, il frigorifero spento, la cucina pulita. Alcuni oggetti erano rimasti in bagno, ma mancavano gli effetti che Georgia usava abitualmente. Non vide segni che gli facessero pensare a una partenza improvvisa e disordinata. La prima spiegazione che si diede fu che se ne fosse andata: «Se n’è andata», pensò, con una certa rabbia perché non aveva salutato né lui né sua madre. Le chiavi mancanti lo avevano irritato, ha ammesso, ma in quel momento non immaginava che la vicenda avrebbe assunto un’altra dimensione. Era convinto che Georgia potesse spostarsi ancora, come aveva fatto prima di arrivare a Ottati. «Forse da me si è fermata fin troppo», ha detto, spiegando che la considerava una persona in movimento. Solo quando l’assenza si prolungò e arrivò la notizia del ritrovamento della Doblò con il telefono e il computer all’interno, la sua ipotesi di una semplice partenza lasciò spazio a domande che non sapeva risolvere. La permanenza nell’alloggio era iniziata circa tre anni prima. Pino ha detto di aver rinnovato ogni anno il contratto di ospitalità, l’ultima volta nell’aprile 2026. Nella prima fase Georgia pagava per la stanza: secondo il ricordo dell’uomo, all’inizio la cifra era di circa 600 euro al mese; in seguito fu concordato un importo più basso, intorno ai 400 euro. Quando anche quella spesa divenne difficile da sostenere, Pino le propose di spostarsi in un altro ambiente della struttura e di restare lì. L’uomo descrive quella fase come un accordo informale, non come un rapporto di lavoro. Dice che gli interessava soprattutto che ci fosse qualcuno nell’immobile quando lui non era presente. Qualche volta, ha raccontato, chiedeva a Georgia di controllare se sua madre avesse bisogno o di occuparsi degli animali. Non si trattava, nella sua ricostruzione, di un impegno regolare né di un corrispettivo definito per l’alloggio. A Diario del Giorno ha precisato inoltre che non gestiva un bed and breakfast, ma affittava appartamenti. La distanza tra loro, per come la descrive Pino, era anche personale. L’uomo ha detto di vivere a Castel Gandolfo e di non essere sempre a Ottati; sua moglie avrebbe visto Georgia soltanto una volta. Quando l’intervistatrice gli ha chiesto se la donna avesse amici, un compagno o persone che frequentava, Pino ha risposto di non averne conosciuti. Ricorda che Georgia salutava poco e che, anche quando si trovava vicino a lui e ai suoi amici, tendeva a passare senza fermarsi. Questo, però, è ciò che lui ha osservato nel paese: non una ricostruzione completa delle sue relazioni. Secondo Pino, il «mondo» di Georgia era soprattutto online. La vedeva spesso al computer e sapeva che dava lezioni a distanza e parlava diverse lingue. Alcuni abitanti, ha riferito, gli raccontavano di averla vista camminare per il paese anche a tarda notte, talvolta all’una o alle due. Quando le chiese perché uscisse a quegli orari, lei gli avrebbe parlato di un problema alla pelle e del fatto che in certi periodi non voleva esporsi al sole. Pino ha precisato di non conoscerne la natura. È un dettaglio del suo racconto, che non chiarisce le ragioni dell’allontanamento. Di altri aspetti della vita di Georgia sapeva soltanto ciò che lei gli aveva confidato. Gli avrebbe detto di essere arrivata dalla Puglia dopo aver subito un furto e di aver interrotto i rapporti con i genitori e con la sorella. Gli aveva parlato anche della separazione dal marito. Pino sostiene che, nonostante la separazione, ogni tanto i due si sentissero; ha però chiarito di non conoscere direttamente né l’ex marito né i familiari. Quando lei si mostrava reticente, ha detto, non insisteva con le domande. «La vita è tua», era il suo atteggiamento: ascoltava quello che Georgia decideva di raccontare e non cercava di andare oltre. Durante l’intervista è emerso anche il tema delle persone che Georgia avrebbe potuto ricevere nell’alloggio. Pino ha detto che non gli risultava avesse mai portato qualcuno e ha spiegato la propria posizione con una frase netta: «Io ospitavo lei, non altri». Ha negato di averla controllata. È un passaggio che descrive i confini dell’ospitalità secondo il proprietario; non consente, da solo, di stabilire quanto Georgia fosse libera di frequentare altre persone né quali rapporti coltivasse lontano da Ottati. Un ricordo distinto riguarda la madre di Pino, una donna di 95 anni che viveva in una porzione separata della struttura. Secondo il racconto raccolto da Diario del Giorno, fu lei l’ultima persona a vedere Georgia prima che se ne perdessero le tracce. La donna ricorda che Georgia le raccomandò di non aprire la porta a nessuno e, se avesse voluto capire chi fosse, di guardare dalla finestra del bagno. Le avrebbe anche suggerito di bussare al soffitto con un bastone per farsi sentire in caso di necessità. La donna non ha saputo spiegare il motivo di quelle indicazioni. Non è possibile ricavarne, senza altri elementi, che Georgia temesse qualcuno o che fosse accaduto qualcosa nell’alloggio. Resta una frase pronunciata prima della scomparsa, riferita da un’anziana che conosceva la donna e che ora viene letta alla luce di ciò che è successo dopo. Anche in questo caso la testimonianza aggiunge un particolare, ma non scioglie il nodo centrale. Alla domanda sull’ipotesi di un gesto volontario, Pino ha risposto che Georgia non gli era mai sembrata intenzionata a togliersi la vita: «Non mi ha mai dato quell’impressione». Ha ricordato che con lui rideva e seguiva le battute. È una percezione personale, maturata nei momenti in cui si incontravano, e non può essere scambiata per una valutazione del suo stato d’animo. Lo stesso Pino ha ammesso di non sapere che cosa possa essere accaduto dopo che la donna ha lasciato la stanza. La sua testimonianza mette in fila una quotidianità conosciuta solo in parte: una permanenza lunga, un rapporto di ospitalità informale, pochi contatti visibili in paese e un allontanamento che lui, inizialmente, interpretò come una partenza. Ma non stabilisce quando Georgia lasciò Ottati, perché la sua auto sia arrivata a Controne o che cosa sia accaduto dopo. La Doblò ferma nell’area delle Sorgenti, il telefono e il computer rimasti a bordo e i messaggi senza risposta sono elementi su cui proseguono gli accertamenti. Mentre le ricerche continuano nell’area del Calore e si attendono gli esami tecnici sui dispositivi, resta l’appello a chi ha avuto contatti con Georgia, in particolare a chi seguiva le sue ripetizioni o ha parlato con lei negli ultimi giorni. Anche un ricordo che allora poteva sembrare ordinario può aiutare a ricostruire i suoi spostamenti. Le informazioni utili possono essere riferite alle forze dell’ordine o al 112.