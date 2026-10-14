RAVELLO. Salotto musicale di Nevile Reid

Dopo il successo delle precedenti edizioni e dei concerti che hanno animato Villa Rufolo tra aprile e giugno scorso, la Fondazione Ravello rilancia la programmazione de “Il Salotto musicale di Nevile Reid”, la rassegna ideata dal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e curata dal Direttore artistico Lucio Gregoretti, giunta al suo terzo anno di programmazione. Il nuovo segmento autunnale-invernale propone dieci appuntamenti tra ottobre e dicembre, confermando una formula ormai particolarmente apprezzata dal pubblico: le matinée domenicali e gli appuntamenti del venerdì pomeriggio, pensati per offrire un’esperienza di ascolto raccolta e coinvolgente nel cuore del monumento simbolo della Città della musica. Una programmazione che rinnova la volontà della Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, di ampliare l’offerta culturale durante tutto l’arco dell’anno e, al tempo stesso, di valorizzare la villa quale luogo vivo di cultura, incontro e produzione artistica. Protagonisti saranno giovani musicisti vincitori di concorsi internazionali e interpreti di consolidata esperienza, impegnati in programmi che attraversano il grande repertorio cameristico, dal Classicismo al Romanticismo, fino alla musica di oggi e alla tradizione operistica italiana. Confermata la riapertura alla musica della Sala Teatro di Villa Rufolo, spazio di grande suggestione che torna ad accogliere alcuni degli appuntamenti del cartellone accanto all’Auditorium. Si parte domenica 18 ottobre (ore 12) nell’Auditorium di Villa Rufolo con il Trio formato da Riccardo Bonaccini al violino, Matteo Scarpelli al violoncello e Catia Capua al pianoforte. Il programma, dedicato a Haydn, Beethoven e Mendelssohn, propone un ideale percorso attraverso l’evoluzione della musica da camera per trio con pianoforte, mettendo a confronto l’eleganza e l’equilibrio del classicismo con la crescente intensità espressiva del Romanticismo. Venerdì 30 ottobre (ore 17) saranno protagonisti i Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento: Vittorio Coviello ed Erica Parente ai flauti, Federica Paduano al violino ed Emilio Mottola al violoncello. Il concerto sarà interamente dedicato a Joseph Haydn, attraverso un percorso nel suo repertorio cameristico che accosterà i celebri London Trios ai Divertimenti. Un’occasione per riscoprire la raffinatezza, la brillantezza e la straordinaria inventiva del compositore austriaco in un programma che esalta il dialogo tra gli strumenti. Domenica 25 ottobre (ore 12) sarà la volta del Nuovo Ensemble del Sud diretto da Marcello Panni, con un omaggio appassionato e giocoso alle più celebri melodie della tradizione musicale italiana. Il repertorio operistico e quello popolare saranno riletti attraverso un originale gioco di citazioni, trascrizioni e contaminazioni. Il mese di novembre si apre domenica 1° novembre (ore 12) con il duo formato da Franco Ascolese al flauto, e Laura Cozzolino al pianoforte che eseguiranno un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti, da Čajkovskij e Schubert alle pagine virtuosistiche di Briccialdi e Clarke, fino alle suggestioni di Astor Piazzolla, mettendo in luce la straordinaria duttilità espressiva del flauto. Domenica 15 novembre (ore 12), Daniele Paolillo e Stefania De Santi saranno protagonisti di “A quattro mani nell’opera”. Il pianoforte a quattro mani diventa protagonista di un viaggio nel teatro musicale di Rossini, Bizet, Bellini e Verdi, attraverso celebri temi operistici e trascrizioni che restituiscono, con due soli pianisti, la ricchezza e la varietà della grande tradizione melodrammatica. Venerdì 20 novembre (ore 17), sarà la volta del Trio Hermes, composto da Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Greta Maria Lobefaro al pianoforte con un programma che accosta Beethoven Hensel, proponendo un interessante confronto tra due sensibilità compositive dell’Ottocento e due differenti declinazioni del linguaggio cameristico. Domenica 22 novembre (ore 12), arriva il Tempus Trio, formato da Ferran Bardolet, violoncello, Maria Tió, violino, e Ricard Rovirosa, pianoforte. Un concerto monografico dedicato a Beethoven, autore centrale nel percorso artistico del trio, che consentirà di cogliere l’evoluzione del linguaggio cameristico beethoveniano e la sua straordinaria capacità di trasformare il dialogo fra i tre strumenti. Venerdì 27 novembre (ore 17), Villa Rufolo ospiterà il soprano Patrizia Polia accompagnata dalla chitarra di Luigi Sini. Il programma attraverserà il repertorio di Walton, D’Amico, Falla, de Rossi Re e Galante creando un ponte tra la tradizione vocale italiana e le diverse culture musicali europee e mediterranee. Domenica 29 novembre (ore 12), Riccardo Zamuner al violino e Andrea De Martino alla viola, saranno protagonisti di “Dialoghi a otto corde”. Il programma, con musiche di Mozart, Martinů, Sibelius e Halvorsen, propone un confronto tra due strumenti affini ma profondamente diversi per colore e carattere, in un itinerario che dal Classicismo arriva al Novecento e alla tradizione musicale nordica. A chiudere la programmazione, domenica 6 dicembre (ore 12) sarà il Trio Clara, formato dalla violinista Sarah Jégou-Sageman, dalla violoncellista Anouchka Hack e dalla pianista Martina Consonni. Il programma dedicato a Beethoven e Mendelssohn riunisce due protagonisti assoluti della musica cameristica, offrendo al pubblico un finale affidato alla sensibilità e alla solidità tecnica di tre giovani interpreti già affermate sulla scena internazionale. Con questi appuntamenti Il Salotto musicale di Nevile Reid consolida la propria identità all’interno della programmazione della Fondazione Ravello, proponendo una stagione capace di unire qualità artistica, valorizzazione dei giovani talenti e presenza di interpreti di riconosciuto prestigio. Un progetto che trova nella dimensione raccolta del concerto da camera e negli spazi di Villa Rufolo la propria cifra distintiva, trasformando il complesso monumentale in un luogo di ascolto e di incontro con la musica durante tutto l’anno confermando la vocazione della Fondazione Ravello a fare del monumento non soltanto uno scenario, ma un autentico luogo vivo della cultura contemporanea. L’accesso ai concerti è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti.