THERMALIVE premiata ai CONAPI NEXUM Awards

Thermalive, brand di Fuoco Srl attivo nel fotovoltaico e nel termico, ha ricevuto il Premio NEXUM nella categoria “Innovazione e sostenibilità” per la formula SAGES, il modello con cui l’azienda porta il fotovoltaico nelle imprese senza investimento iniziale. Thermalive è il frutto di un lavoro ultra ventennale nel settore dell’Ing Onofrio Fuoco (formatosi all’Università di Salerno), nativo di Oliveto Citra, dove l’Azienda ha base, in ragione di un legame che trasforma il sapere tecnico in capitale sociale fatto di competenze che si trasmettono, occupazione e possibilità per le persone di poter progettare il loro futuro senza doversi allontanare dal luogo di origine. La premiazione si è svolta sabato 24 ottobre 2026 a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi, nel corso della Convention “20 anni al fianco delle imprese”, con cui CONAPI Nazionale (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori) ha celebrato il proprio ventennale. Un pomeriggio di confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e parti sociali sulle prospettive delle micro, piccole e medie imprese italiane, arricchito da panel tematici e dalla consegna dei riconoscimenti. Un premio per chi lega impresa, persone e territorio I CONAPI NEXUM Awards, alla loro prima edizione, nascono per valorizzare imprese, professionisti ed enti capaci di mettere in relazione competenze, lavoro e territorio, generando valore per le comunità. Il nome,infatti, richiama il verbo latino nectere, “legare”, “collegare”. In questa prima edizione sono stati assegnati 26 riconoscimenti in 8 categorie. La categoria “Innovazione e sostenibilità” è dedicata a chi ha saputo innovare prodotti, processi, tecnologie o modelli organizzativi contribuendo alla transizione ecologica. Nella motivazione, CONAPI Nazionale sottolinea la capacità di trasformare, con il modello SAGES, l’energia da costo a leva di sostenibilità e competitività per le PMI La formula SAGES: il fotovoltaico senza investimento iniziale SAGES nasce da un’idea dell’ing. Onofrio Fuoco, fondatore e CEO di Thermalive, per liberare gli imprenditori dalla dipendenza dai costi energetici e dai vincoli dei finanziamenti tradizionali. La filosofia del modello si evince dal nome, che è un acronimo: Semplice, Accessibile, Garantito, Etico, Sostenibile. Si tratta di un PPA on-site (Power Purchase Agreement): Thermalive progetta e installa l’impianto fotovoltaico presso l’azienda cliente, che quindi non sopporta alcun investimento iniziale. Nessun anticipo o finanziamento, l’Azienda acquista l’energia prodotta a un prezzo fisso, più basso della media di mercato e bloccato per 72 mesi, alla fine del cui periodo può diventare proprietario con una cifra bassa ed accessibile, manutenzione, monitoraggio e assicurazione all risk a carico di Thermalive. Costi energetici prevedibili, indipendenza dagli incentive pubblici, SAGES è pensata come soluzione perfetta per garantire la libertà energetica delle PMI Italiane. La dichiarazione «Ricevere questo premio da una Confederazione che da vent’anni rappresenta artigiani e piccoli imprenditori ha per noi un valore particolare. SAGES è nato ascoltando proprio queste imprese: volevano risparmiare sull’energia senza rinunciare alla liquidità che serve per crescere. Questo riconoscimento ci conferma che la transizione energetica può essere semplice e alla portata di tutti.» — Ing. Onofrio Fuoco, fondatore e CEO di Thermalive