Il consigliere regionale della Campania Mimì Minella (Forza Italia) ha espresso il proprio apprezzamento al Rotary Club Roccadaspide VDC per la serata «Insieme per un mondo senza polio», organizzata il 20 novembre ad Altavilla Silentina. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale in una raccolta fondi a sostegno di End Polio Now, la campagna del Rotary per l’eradicazione della poliomielite. Minella ha rivolto il proprio ringraziamento al presidente e ai soci del Club per aver promosso la serata e per la continuità con cui portano avanti il loro impegno a favore della comunità. Il consigliere ha ringraziato anche quanti hanno partecipato e contribuito alla raccolta, riconoscendo all’iniziativa il merito di aver dato alle persone un modo concreto per prendere parte a una causa internazionale. La serata ha offerto a Minella lo spunto per una riflessione sul valore della prevenzione. Il consigliere ha richiamato le conseguenze che la poliomielite ha avuto sulla vita di tanti bambini e delle loro famiglie, ricordando come la ricerca, la prevenzione e la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, operatori sanitari e volontariato abbiano reso possibili i progressi compiuti nella lotta alla malattia. In questo percorso ha sottolineato il ruolo del Rotary, capace di coinvolgere le comunità locali in un impegno che richiede continuità. Nella sua riflessione, Minella ha ripercorso anche gli anni trascorsi nel mondo della scuola, prima come dirigente scolastico e poi come Provveditore agli Studi di Salerno. È da quell’esperienza che nasce il richiamo al legame tra il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. La possibilità di frequentare le lezioni con continuità, partecipare alla vita della classe e crescere insieme ai compagni dipende anche dalle condizioni di salute in cui un bambino affronta il proprio percorso scolastico. «Per questa ragione considero la prevenzione non soltanto una priorità sanitaria, ma anche una scelta culturale ed educativa che guarda al futuro delle nostre comunità», osserva Minella. Il consigliere ha infine richiamato l’importanza, anche a livello regionale, di sostenere le iniziative che promuovono la salute pubblica e diffondono la cultura della prevenzione. Il ringraziamento al Rotary Club Roccadaspide VDC nasce anche da qui. Con la serata di Altavilla Silentina, il Club ha portato nella comunità una riflessione sulla tutela della salute dei bambini e ha raccolto un contributo concreto per proseguire la lotta contro la poliomielite.